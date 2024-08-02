（獨家專訪3-2）《圈套》拍演唱會最大挑戰！奈沙馬蘭爆愛女幼時沒音準

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕電影《圈套》中有很大的篇幅來自瑟莉卡沙馬蘭飾演的「渡鴉夫人」的演唱會，導演M.奈沙馬蘭不諱言這是拍攝時最大的挑戰，「我們在拍攝的時候真的舉辦了一場完整的演唱會、沒有任何虛假元素，在場的觀眾每天都能享受一場完整的演唱會，然後喬許哈奈特則要在演唱會進行的同時進行演出。」

導演M.奈沙馬蘭透露拍攝《圈套》的演唱會，是最大挑戰。（華納兄弟提供）

導演奈沙馬蘭透露不是很熱衷於電腦合成，所以當他決定要拍攝演唱會的場面時便不斷告訴每個工作人員：「我們要布置和拍攝一場真正的演唱會，但我們不會使用任何電腦合成來造假！」他形容從來沒有將自己如此推向極限，把這種表現當作敘事的一部分，「這極具挑戰性，但也極度值回票價。」

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艾莉兒多諾格（右）在《圈套》對飾演爸爸的喬許哈奈特說，自己可能有一天會當歌手，原來是來自導演親身經歷。（華納兄弟提供）

片中艾莉兒多諾格飾演的女兒萊莉唱著歌，對喬許飾演的父親說自己有一天可能會成為一名歌手，由於她唱得有點糟糕，喬許只好微笑回答「也許吧！」導演奈沙馬蘭坦言這是現實中曾經發生過的事，忍不住爆料女兒瑟莉卡兒時也曾讓他有過類似經驗。

瑟莉卡沙馬蘭在《圈套》展現唱功，老爸M.奈沙馬蘭笑說在她小時候覺得她不可能當歌手。（華納兄弟提供）

奈沙馬蘭回憶瑟莉卡大概1歲半或快2歲的時候，曾坐在兒童座椅上對著收音機唱歌，「她唱得非常走調，但非常可愛，她完全沒有音準！我當時就對太太說『嗯，我們知道她將來不會成為一名歌手。』當然，她後來成為了一名職業歌手，所以這場戲就是在向那一刻致敬。」

提到自己是怎麼樣的父親，奈沙馬蘭說家族中的男人都是很好的爸爸，「我們真的為孩子而活，並沒有那種『喔，我得去接他們』、『哦，我得去看比賽』的抱怨感，我們很喜歡這些事情。」他說自己曾有過無數次等在練習或音樂會的現場，「這對我來說是絕對的喜悅。」

雖然片約滿、工作忙碌，但奈沙馬蘭自信表示「就這一方面而言，孩子們知道我天生就是一個『徹頭徹尾的父親』！」他說希望職業生涯沒有讓他太過分心，以至於錯過孩子生活中的某些時刻，「雖然我肯定還是有這樣的情況發生。」

瑟莉卡沙馬蘭在《圈套》飾演的「渡鴉夫人」舉辦演唱會。（華納兄弟提供）

至於會不會像《圈套》裡的喬許一樣講一些「老爸式笑話」，奈沙馬蘭當場笑說「這你得問我的孩子們，我不覺得我在講『爸爸笑話』，我覺得我在講有趣的笑話，但我本身已經是個爸爸，所以也許對年輕人來說聽起來確實很『爸爸』！但我覺得這些笑話都充滿機智，所以，我要堅持『我不講爸爸笑話，我只講好笑的笑話！』」《圈套》已在台上映。

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