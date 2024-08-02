65歲孫翠鳳超拚「1年僅休5天」 親揭不過父親節原因：有危機

〔記者李紹綾／台北報導〕孫翠鳳出席明華園總團「元宇宙雙經典」首映記者會，活動上與女兒陳昭賢、女婿楊政賢、孫女楊熙蘋同框，祖孫三代同框畫面溫馨。

65歲孫翠鳳狀態極佳，體重多年維持在4字頭。（明華園戲劇總團提供）

父親節將至，談及過節計畫，陳昭賢表示，當天要排練演出，沒有特別的慶祝行程，也因全家人都投入歌仔戲領域，加上都是工作狂，「我們一年只休過年那5天。」雖然父親節要排練，她透露屆時會準備禮物到演出現場，遞上禮物給爸爸陳勝福，說聲「父親節快樂」後，便馬上投入工作。

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65歲孫翠鳳狀態極佳，體重多年維持在4字頭。（明華園戲劇總團提供）

陳昭賢分享，某次在劇團替父母驚喜慶生，「開始彩排時，現場燈一暗，我們推了一個蛋糕出來，唱完《生日快樂歌》，準備要唱英文版的時候，他們就說『好了！可以了！大家工作了，蛋糕推下去。』」連蛋糕都來不及吃。

陳昭賢（左起）、李英宏、孫翠鳳、美秀集團跨界合作。（明華園戲劇總團提供）

身為劇團台柱的孫翠鳳直言：「沒有過什麼節日，以往都這樣。」認為工作的時候就要集中精神，蛋糕可以等收工再吃，笑說：「不能集中精神吃蛋糕，會變胖。」她表示自己幾乎全年無休，「因為這個行業隨時要準備出去作戰，是討生活的危機，要努力工作，有工作就很快樂。」

陳昭賢（左起）、李英宏、孫翠鳳、美秀集團跨界合作。（明華園戲劇總團提供）

楊政憲（左起）、楊熙蘋、孫翠鳳、陳昭賢出席明華園總團「元宇宙雙經典」首映記者會。（明華園戲劇總團提供）

明華園總團元宇宙計畫特別邀請了知名音樂人李英宏與賽博台客樂團美秀集團，從明華園經典作品《韓湘子》與《冥戰錄》中汲取靈感，創作融合歌仔戲與台式搖滾特色的音樂，結合 4D views 科技製作音樂概念影片，這些別具匠心的音樂概念影片，將與明華園總團兩部經典作品《冥戰錄》、《韓湘子》演出影像，一同在明華園總團專屬的虛擬劇苑中全球首播，為觀眾提供前所未有的視聽享受。

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