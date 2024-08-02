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娛樂 最新消息

姚元浩隔9年再接戲！竟因「1動作」不斷被糾正

姚元浩（右）在《都市懼集》中開導失意的後輩李雪，意外扯出奇怪事件。（CATCHPLAY+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕姚元浩近年常接實境節目，相隔9年再拍戲，他這回和李雪合作台劇《都市懼集》的單元劇「辦公大樓」，戲裡詮釋暖男前輩，遇到職場失意的後輩李雪，替她打氣後，竟發生驚悚轉折。姚元浩提到準備角色最難之處是揣摩抽菸姿勢，「因為我從沒抽過菸。」

他提到劇中要一面老練抽菸，一面給下屬意見，光是手拿菸的動作就讓他練了許久，「練了各式各樣抽菸的方式，不斷被經紀人調整，好險拍攝時沒有被導演打槍，所以我覺得我努力練習有成功。」

邵奕玫（右）、林詩雅在《都市懼集》中放學逛街，卻在更衣室碰上詭異事件。（CATCHPLAY+提供）

邵奕玫、林詩雅演出單元劇「試衣間」，呈現服飾店裡女孩們掉入春光外洩的陷阱，驚恐程度百分百。邵奕玫戲裡飾演試穿衣服的人，她說看完劇本隔天，原本和朋友約逛街，但怕到不敢試穿，「店員問我要試穿嗎，我馬上回『不用』！因為戲裡橋段讓人很震撼，連我都需要時間消化一下」。

此外，《都市懼集》片頭曲《懼絕逃生》由話題新人JUD陳泳希為劇量身打造，該曲2日於各數位平台上架，《都市懼集》於CATCHPLAY+影音平台台灣、印尼與新加坡上架，CATCHPLAY電影台61頻道播出。

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