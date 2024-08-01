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娛樂 電影

懷秋離開大嘴巴後變「蠍子哥」！ 認了這場戲有點危險

《角頭－大橋頭》媒體試片記者會；王陽明（左起）、龍天翔、喜翔、懷秋。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕懷秋自團體「大嘴巴」出身，近年專注演戲，在新片《角頭－大橋頭》挑戰反派「蠍子哥」，是王陽明的哥兒們，也是他的手下；懷秋表示，離開大嘴巴後開始拍戲，不過有好一陣子沒戲可拍。

鄭人碩（左起）、王識賢、蔡振南、荒山亮、高捷、王陽明與懷秋合體受訪。（記者王文麟攝）

懷秋飾演的「蠍子」堪稱全片最壞角色，形象搶眼，他坦言沒想過有機會參與「角頭」系列演出，一開始有些緊張，感謝王陽明、鄭人碩給予強心針，讓自己安心演出。

懷秋在《大橋頭》中和施名帥有精彩打戲，他笑稱兩人根本不用演，完全不用套招，但拍著拍著覺得「有點危險」，笑稱在聽到施名帥的真摯對白，差點被他說服，演不下去。施名帥則表示，兩人打戲根本拍了快三天，又剛好都在夜晚，拍到最後，最後兩人互看的眼神都充滿愛。

監製張威縯透露，懷秋當時在公司一年多，發覺他誠心誠意想加入，於是最後找他演出，還去賭場實習，介紹大哥讓他認識等，不過他也強調，拍角頭故事，並非讚揚暗黑人生，「歹路不可行」一直是《角頭》不斷想傳達的理念。《角頭－大橋頭》8月16日全台上映。

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