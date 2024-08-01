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陳曉東曝台灣豪宅現況！認了「家裡只有床」：沒有地方坐

陳曉東來台宣傳演唱會。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕香港歌手陳曉東為演唱會宣傳，擔任節目《小記者大明星》來賓，在節目中陳曉東也分享自己的保養秘訣。

陳曉東將在9/28號於台北小巨蛋舉辦演唱會，這次特別受邀來到三立新聞網自製的娛樂新聞節目《小記者大明星》，主持人尹翔回想當年陳曉東從香港一路紅到台灣來，堪稱是90年代的人氣男神。

陳曉東（右）與主持人尹翔。（三立提供）

如今出道30週年，即將要舉辦演唱會，陳曉東也大方分享保養祕訣，除了不吃澱粉、戒糖之外，就連愛喝的拿鐵，也改成黑咖啡，另外不忘定期運動，還為了這次演唱會，開始密集重量訓練，為了嚴格飲控，甚至連他以往來台愛吃的清粥小菜、鴨舌頭和黑輪等都必須忍住不吃。

陳曉東提到自己算是半個台灣人，除了媽媽本身是苗栗人，老婆王妤嫻也是台中人，等於也是「台灣女婿」，過去曾在台灣置產，不過房子閒置多年，至今還未添購家具，幽默直呼：「這次我來辦演唱會，住進去就是家徒四壁，真的就只有四面牆」。

主持人尹翔笑問「這樣怎麼住人？」陳曉東則說本來是打算出租，但現在要住，就買了一個充氣的床，「結果化妝師來幫我化妝的時候，也很驚訝，想說竟然是這個樣子，然後我就跟他們說，如果不介意的話，可以自己帶坐墊來，我不是騙你，是真的沒有地方坐。」

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