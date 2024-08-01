孫翠鳳公開超萌孫女！認了「反對女兒結婚」 對女婿「1條件」有意見

65歲孫翠鳳狀態極佳。（明華園戲劇總團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕明華園歌仔戲劇團當家台柱孫翠鳳今（1日）出席「明華園總團元宇宙雙經典」首映記者會，與歌手李英宏、樂團「美秀集團」跨界合作，活動上與女兒陳昭賢、女婿楊政賢、孫女楊熙蘋同框，祖孫三代同框畫面溫馨，不過孫翠鳳透露，當初其實很反對女兒和女婿結婚。

楊政憲（左起）、楊熙蘋、孫翠鳳、陳昭賢出席「明華園總團元宇宙雙經典」首映記者會。（明華園戲劇總團提供）

孫翠鳳全家投入歌仔戲領域，女兒陳昭賢在劇團擔任執行長一職，為了將歌仔戲帶進虛擬世界，付出不少心血，此次跨界與國藝會合作「明華園總團元宇宙雙經典」，唯一能省的預算，就是出動媽媽、老公、女兒，孫翠鳳表示，為了力挺女兒，完全沒收費用，「這2年半當中，她都沒勞煩到她爸爸，沒預支任何資金，她自己去想辦法，我們全力地支持。」尤其女兒一句「媽媽這個Case妳放心，我絕對不會像爸爸那樣，我不會虧錢。」讓她有如打了強心針，陳昭賢打趣說：「不會虧錢就是，把這些人都抓來。」

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陳昭賢（左起）、李英宏、孫翠鳳、美秀集團跨界合作。（明華園戲劇總團提供）

陳昭賢坦言，找資金超級困難，因為4D views是以秒計費，「即使拍得再多，我根本消費不起，只能從中間取捨。」孫翠鳳爆料，女兒跟她說：「妳給我做正確一點，妳NG一次我就要燒錢，給我很大的壓力。」

然而女婿楊政賢也為劇團貢獻不少點子，孫翠鳳談到，一開始反對女兒嫁給他，因為兩人相差6歲，「昭賢有很多的想法來自於她的先生，當初他們要結婚，我並不是那麼同意，因為女婿很年輕，懂得疼惜老婆？知道我們這行的辛苦嗎？可是我沒有想到，他進來之後對明華園加分，他用年輕人的想法，給昭賢很多點子，兩人討論完跟爸爸報告、媽媽再去執行，真的是天作之合。」

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