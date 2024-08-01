林襄膀胱炎發作無力躺床 臉慘白憔悴嚇壞網：認不出是誰

林襄因工作繁忙經常憋尿導致尿道經常發炎。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊女神因林襄因甜美臉蛋及火辣身材圈粉無數，隨著人氣高漲，工作行程也滿檔，但身體卻出現狀況，去年曾在節目中透露，自己因為長時間憋尿，導致每3個月就會尿道發炎，昨（31）在社群無奈坦言膀胱炎又發作了。

林襄因膀胱炎發作無力躺床。（翻攝自Threads）

林襄在Threads發文透露，「膀胱炎發作，這幾天當床上馬鈴薯」，並曬出自己因病臥床的自拍照，可見她頭戴著一個咖啡色毛絨髮箍，面容顯得無力、蒼白，眼神也有些迷茫，左手勉強比著YA手勢，讓人看了十分心疼。粉絲紛紛留言提醒「襄多喝水排尿喔，不要再憋尿了」、「多喝水！！一直灌水 然後多休息」、「多喝水不要憋尿！很重要說100遍！」還有人看到林襄憔悴的模樣直呼「認不出是誰」。

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事實上，林襄去年上節目《11點熱吵店》就曾坦言，她因為工作關係經常憋尿，每3個月大概就會尿道感染，讓她忍不住自嘲「我是泌尿科的常客」，且礙於行程也常常無法及時就醫，某次看診時發現尿液「細菌量高達95%」，是普通人的20倍，讓醫師都嚇到驚呼「妳怎麼可以有辦法忍成這樣！」

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