黃宣被《歌手2024》淘汰不忍了！下一步曝光 「單手」做這件事自豪「沒遇過比我大的」

〔記者張釔泠／台北報導〕「YELLOW」黃宣在《歌手2024》圈粉無數，卻在總決賽前遭淘汰，讓許多粉絲氣炸；山不轉路轉，黃宣搭上巴黎奧運熱潮，改當運動員，為代言手遊《劍與遠征：啟程》挑戰單手舉重、單手體操360轉，拍攝廣告時還堅持親自上陣、不用替身，當問到若有機會變奧運高手想挑戰的項目？黃宣幽默表示：「最想挑戰少林功夫加唱歌跳舞，肯定有搞頭！」

黃宣。（劍與遠征：啟程提供）

此次邀來億萬票房導演程偉豪執導影像視覺，為呈現手遊「單手玩成大世界」的賣點，黃宣穿上貼身緊身運動衣，挑戰各種單手的極限，拍攝時他以單手上槓懸空，又以單手舉重，雖是道具依舊頗有重量，得靠肌耐力維持平衡再往上舉，一旁工作人員試舉失敗，忍不住讚嘆黃宣：「其實你很猛耶。」

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黃宣。（劍與遠征：啟程提供）

黃宣一臉正經又自信表示，小時候因天賦異稟、天資聰穎，被老師抓去練體操，「3圈360、落地後180平行，然後再轉體落地，十次通常會成功九次，對我來說是比較自然的事」，讓一旁工作人員聽了嘖嘖稱奇，直到拍攝結束，問到以前學體操的經驗，黃宣才笑說：「當然是開玩笑的啦！我小時候是桌球校隊是真的。」精湛演技全靠一張嘴進行自我催眠，還把現場工作人員唬得一愣一愣的，笑翻全場。

黃宣。（劍與遠征：啟程提供）

黃宣透露過去都會看奧運賽事，也包括體操項目，「『湯瑪斯迴旋』就是神」，這次透過顛倒鏡位、道具與特效，讓黃宣以單手實現當運動健兒的夢想，被問到日常生活中最擅長單手做的事？他驕傲表示：「單手剃頭，只要7分鐘，乾凈溜溜。」

黃宣。（劍與遠征：啟程提供）

除了運動橋段，黃宣穿上華麗黃色成套西裝，率領4名辣妹舞者熱舞，他透露收到舞蹈影片時，正在飛回台灣的飛機上，僅練5到10分鐘就上工了，「對跳舞很擅長這件事，應該不是感覺了吧！相信大家都看過很多關於我跳舞的影片，唱歌跳舞就跟呼吸一樣，就這麼自然。」

黃宣日前在社群上自曝身上有件異於常人的事，「就是我的手特別的大，至今還真的沒遇過手比我大的人」，不僅可以單手抓西瓜、單手抓兩顆球，這次還可以在《劍與遠征：啟程》手遊中單手玩成大世界，讓粉絲看了直讚，「這代言人也太幽默又太稱職了」、「我不信，除非給我牽一下」、「被哥捧的都是瓜子臉了」，搶著想驗證黃宣有多「大」。

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