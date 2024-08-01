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娛樂 最新消息

港星阿嬌單身4年 被爆北京同居女密友皇甫聖華

阿嬌（左）去年10月大方曬出與「女版陳冠希」皇甫聖華貼臉自拍，感情世界引發關注。（翻攝IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星「阿嬌」鍾欣潼與台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚後單身４年多，去年6月被狗仔直擊深夜約會，被一名神似陳冠希的女子笑著親臉頰，對方正是神似陳冠希的中國網紅皇甫聖華，近日爆出２人已在北京同居一段時間。

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去年10月，阿嬌大動作曬出與「女版陳冠希」皇甫聖華親密合照，祝賀同性密友生日快樂，許多粉絲都很好奇，此舉是否是公開戀情的節奏。

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根據港媒最新爆料，阿嬌與皇甫聖華近期已發展到同居關係，知情者透露2人在北京豪宅區一起生活數月，並發現2人各自在社交網上傳照片，家中收藏與窗外景物幾乎一樣，加上近期阿嬌經常甩開助理獨自返回北京，2人同居消息才不脛而走。

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