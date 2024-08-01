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娛樂 音樂

10億女神激吻照外流！開嗆小三：沒有縫針是插不進來的

〔記者陽昕翰／台北報導〕身家超過10億的財富女神王宥忻，近來特別為前夫翁總過生日，她甜蜜直說：「有時候幸福是發現來的，而不是找來的。」兩人不吝放閃玩親親，看來復合指日可待。

財富女神王宥忻。（固力狗娛樂提供）

王宥忻分享自己的幸福經營學，她每天都會進行感恩練習，細心觀察另一半的付出，從中感受到滿滿的愛與感動。最近翁總過生日，王宥忻精心安排了一次露營活動，邀請好朋友和家人一起為翁總慶生。

對於前夫，王宥忻感觸滿滿地說，經歷了許多風風雨雨，發現身邊有一個懂自己的人，有共同的目標、家庭，還有革命情感非常難得，真的要好好珍惜。

除了分享幸福經營學，王宥忻將推出兩性成長課程，探討大老婆視角的小三退散學和小三視角的小三上位學。

王宥忻與前夫翁總放閃玩親親。（固力狗娛樂提供）

王宥忻強調，每段關係都是來修煉親密感，如果想要擁有幸福在關係當中就不能爭對錯，重要的是處理關係中的縫隙，「如果兩個人之間沒有縫，針是插不進來的。」認為只有看清自己如何創造和對待關係，才有機會能夠改變，擁有真正的幸福。

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