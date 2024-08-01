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娛樂 電影

豬哥亮兒子親證「爸爸沒有走」！謝順福高喊活派勝利

〔記者許世穎／桃園報導〕第11屆桃園電影節今（1）日盛大舉行開展記者會，包括宣傳大使温昇豪親自現身「問聲好」，還有本屆「焦點影人」已故巨星豬哥亮之子謝順福、導演葉天倫等人皆出席。對於網友說「豬大哥沒有走」、「豬哥亮還活著」，謝順福也開心喊「活派勝利！」

謝順福（左起）、桃園市文化局局長邱正生、宣傳大使温昇豪、導演葉天倫出席桃園電影節開展記者會。（桃園電影節提供）

桃園電影節「焦點影人：天王崛起－億萬巨星豬哥亮」單元破天荒集合豬哥亮《雞排英雄》、《大囍臨門》、《大稻埕》、《大尾鱸鰻》四部精彩作品，策展人姚經玉表示，一開始跟製片葉天倫討論，就選了這些影片，「第一個支持的就是葉天倫，後來是導演朱延平幫忙聯絡《大尾鱸鰻》導演邱瓈寬，才讓所有影片到位。」至於不少影迷敲碗豬哥亮早期作品《天下第一樂》，也有努力去找，但素材無法做數位拷貝，只能放棄。

豬哥亮之子謝順福出席桃園電影節開展記者會。（桃園電影節提供）

豬哥亮之子謝順福對此表示「超開心的！非常非常興奮！」他透露，之前辦豬哥亮告別式，也是按照爸爸在世的態度，「爸爸喜歡人家笑，不喜歡人家哭，所以我們把告別秀辦得像歌廳秀一樣」。他說有個感觸，當一個人真正的死亡，是大家都忘記他了，「所以，我爸爸沒有走 」，更再次樂喊「活派勝利 ！」

桃園電影節策展人姚經玉。（桃園電影節提供）

姚經玉也透露，當初要做這個專題就有詢問謝順福是否可以出席，「他說桃園電影節用文化面來做這件事情，這個部分非常珍貴也非常感動。」更爆料謝順福說壓力來自桃園電影節宣傳大使、決選評審温昇豪，「因為他太帥了！」

由於謝順福一直想用AI技術重現父親豬哥亮形象，導演葉天倫表示有在謝順福的手機裡有看到，效果好到讓他傻眼，「其實順福哥做這個AI已經很久了，老實說前面我還覺得技術有點無法突破，但在今年、去年整個AI的技術大幅成長，所以我剛看到都有點嚇人，因為真的就是豬大哥在跟我們說話。」

至於會不會想用AI技術再跟豬哥亮合作，葉天倫說現在還不敢講說真實可以怎麼合作，「這一年來跟AI協會有在討論很多技術，其實不只很多不在的台灣的國寶，或是年紀比較大的，大家比較懷念他們年青或是壯年的演出 ，AI協會把他們的身形、聲音留下來，這是未來的一個期待可以走的一個路線，但現在問我說拍成一個電影，我覺得技術上還要多了解一下。」

桃園電影節宣傳大使温昇豪出席開展記者會。（桃園電影節提供）

温昇豪過去也上過豬哥亮的節目甚至和他合作，他表示看到AI的豬哥亮滿感動的，「他一直都很照顧後輩，但至於弄成一部電影，但覺得適合當彩蛋，怕觀眾知道那不是真的容易出戲。」

提到過去演出《犀利人妻》飆罵「謝安真」隋棠，「咖喱飯的飯和咖喱醬該分開」的戲成為熱門迷因，並再度流傳，温昇豪直說「滿感動的！隔了10幾年了還有人在講，表示這個東西還滿多人喜歡的。」他自嘲年紀大了，沒有太執著要拌在一起還是分開，「我覺得大家開心就好，只要能吃就好，不要插管就可以！」第11屆桃園電影節將於8月16日正式開幕。

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