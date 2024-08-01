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娛樂 日韓

《魷魚遊戲2》12月上架確定了！導演黃東赫親筆信埋伏筆

〔記者鍾志均／綜合報導〕眾所矚目的韓國影集《魷魚遊戲》第二季今（1）曝光前導預告，同時確定12月26日上架Netflix，並曝光李政宰首張劇照；導演黃東赫寫信給全球粉絲，預告最終季、第三季將在2025年上線，戲迷期待爆表。

《魷魚遊戲2》首度曝光李政宰劇照。（翻攝自Naver）

《魷魚遊戲》自2021年9月上架後轟動全球，導演黃東赫表示，自首季推出以來近3年了，期間發生許多難以想像的事，「現在我無比興奮，透過這封信宣布第二季上線日，同時預告第三季將迎來最終章。」

黃東赫感性表示，記得第二季開拍第一天，不敢相信又回到《魷魚遊戲》的世界，當下感到很超現實，非常想知道大家在3年後再次看到《魷魚遊戲》的感想。

《魷魚遊戲2》導演黃東赫透過信件向全球粉絲宣布好消息。（翻攝自Naver）

《魷魚遊戲》第一季結尾，李政宰飾演的成奇勳發誓要報仇，於是重返遊戲，但黃東赫丟出疑問說：「他真能復仇嗎？」畢竟這次遊戲代表人物看來很難對付，未來誰是最後贏家，第三季完結篇將會揭曉。

第二季陣容非常豪華，除原班人馬李政宰、李秉憲、孔劉、魏嘏雋，還會加入任時完、姜河那、朴成焄、李陣郁、梁東根、朴圭瑛、曹柔理、姜愛信、李大衛、T.O.P（崔勝鉉）、盧在元、元志安等全明星陣容。

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