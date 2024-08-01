戴資穎當場潰堤！奧運最終戰「無緣獎牌」 柯震東落淚力挺：妳最棒

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球天后「小戴」戴資穎昨（31日）在巴黎奧運羽球項目女子單人賽上，對決泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），此戰更是彼此生涯第36次交手，最後無緣晉級女單8強，背負全台灣民眾期望出戰的她，賽後受訪忍不住激動情緒爆哭。對此，相當關心奧運賽事的柯震東，看完直播後也跟著落淚，隔空鼓勵戴資穎並喊話：「妳是最棒的！」

羽球選手戴資穎（左）在巴黎奧運止步於8強落淚，柯震東心疼隔空喊話「妳是最棒的」。（本報組合照）

柯震東昨深夜在IG限時動態曬出戴資穎出戰巴黎奧運的照片，他感性表示：「看到@tai_tzuying（戴資穎IG帳號）哭，我就跟著哭，妳是最棒的！未來要一直笑下去。」此外，房思瑜也上傳了轉播畫面向戴資穎喊話：「小戴你是最棒的！在螢幕前看了也很感動。」

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事實上，戴資穎昨在巴黎奧運是生涯最後一舞，她忍著嚴重膝蓋傷勢力拚，仍不敵好友依瑟儂，最終一戰止步於女單8強，賽後忍不住宣洩激動情緒，泣訴表示：「傷勢狀況影響，今天已經是我這幾個月來狀況最好的一戰，巴黎奧運出發前，大家都跟我說加油，我一定能拿冠軍，但我知道我做不到，但大家都沒放棄，我更不能放棄我自己！」一席話令人大感心疼。

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