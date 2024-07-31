《流星花園》女星遭控甩人巴掌還冷笑 葉安婷發聲明反擊：已報警

葉安婷不解出門散步竟然變調。（葉安婷提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾演出《流星花園》的女星葉安婷，28日晚間帶著孩子、媽媽出門散步時，與一名遛狗的女性發生口角，甚至還出現肢體衝突，她被對方指控甩人巴掌還冷笑，提告毀謗、侮辱、傷害。而葉安婷今發出聲明以及秀出自己當晚到派出所提告傷害罪的報案單反擊。

葉安婷秀出報案單。（葉安婷提供）

她說事情發生時，對方就知道她是藝人，但她覺得很奇怪，「我都沒有說自己的名字，同時這幾年也淡出演藝圈，不知道對方為何會第一時間就知道我是藝人，之後就馬上去投稿給各大媒體去做不實的爆料。」

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她認為這是「一次平凡的散步引發的風波」，竟造成孩子的傷害，「對方可怕的怒吼咆哮我們，兒子生病了，我哭了，我真的不曉得對方那位女士她的善良在哪裡呢？她的道德倫理在哪裡呢？」她說自己已經哭了一整天，孩子甚至上課失控、無時無刻都在尖叫。

她也還原事發過程，指出當時與年長母親和兒子在公園散步，本想享受一個平靜的晚上，未料到竟會遇上如此荒唐的一幕，「我們在公園中，兩隻大的柴犬引起了兒子的興趣，他出於好奇，想去觸摸那些狗狗，考慮到以往我曾經有個姊妹的孩子被柴犬攻擊過，因此嚴重臉部受傷，還感染到組織炎，到現在都還在治療。」

因此她母親見狀阻止了小孩，並將他抱起來，對他說：「突然摸狗狗，狗狗會被嚇到，萬一不小心受傷怎麼辦？」正當她們準備離開時，那位狗主人竟然拉著狗狗衝上前來，怒氣沖沖地對葉安婷說：「你們這樣教小孩是不對的！」讓葉安婷震驚又害怕，對她的指責感到莫名其妙。

葉安婷說，最令她氣憤的是這位小姐辱罵她母親為「老太婆」，她表示：「聽到這句話，我無法容忍，立即上前質問她為何如此無禮。然而，她不僅沒有反思，還用她尖銳的指甲抓傷了我的手臂。我本能地推開她的手，結果她反而指責我打了她。」

後來葉安婷錄下了整個過程，並反問：「如果我真的打了她，她的臉應該會有痕跡，但事實是我的手臂上有兩條鮮紅的抓痕。我不禁好奇，這位加害人何時變成了受害人？」

她認為對方的「惡人先告狀」導致她只好通過法律途徑來解決此事，如今她只希望這件事能到此為止，「如果那位小姐繼續進行不實的指控，我們將在法律上尋求公正。我相信，正義會還我們一個公道。」

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