舞蹈副總監認樂天欠薪「5位數薪資沒領到」 聞梓梓當媽傻了：不太可能

楊曉帆出席COZY PUNCH夏日星友同樂會，回應樂天女孩遭欠薪狀況。（鏡藝宏海提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿日前遭數名樂天女孩控訴拖欠薪資，今（31）樂天女孩舞蹈副總監楊曉帆，出席COZY PUNCH夏日星友同樂會，被問到薪資進度，她很感謝外界協助傳遞資訊，目前已陸續收到相關款項。

楊曉帆表示上層有交接上的狀況，可能沒那麼上手才鬧程序問題，也說自己有些後知後覺，起初沒有發現遭拖欠薪水，「我們就是每個月領薪水，只知道延遲，目前陸續在解決，謝謝大家關心，我差不多有拿到一些了。」她也表示自己有額外收入，還能負擔生活支出，目前還有約5位數薪資沒領到，每個人合約不同，其他女孩可能會有影響。

請繼續往下閱讀...

楊曉帆聽聞梓梓被爆當媽，直呼應該不可能。（鏡藝宏海提供）

至於啦啦隊成員出走，楊曉帆也樂觀看待，認為職場來來去去本來就很正常，「都會有個人規劃，我都支持，有人離開我也是蠻支持。」而近來瘋奧運熱，「十元」陳詩媛與羽球國手王齊麟戀情意外受關注，楊曉帆表示：「啦啦隊就是正常工作，螢光幕前展現自己，私下不一定要搬上抬面，有也祝福，搞不好會結婚喔！」

她過去為女團「伊梓帆」成員，近期梓梓被傳包養、結過婚、有小孩，楊曉帆聽聞直呼不太可能，雖然和梓梓各忙工作不太聯絡，但沒有聽到相關消息，「當媽媽是一大喜悅，我沒有收到消息，也不能代表個人立場，沒有聽過她分享，應該沒有這件事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法