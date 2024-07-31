NCC同意年代、壹電視新聞台轉播重要體育賽 駁回藝文、娛樂轉播申請

NCC今天下午召開例行記者會。（記者蔡思培攝）

〔記者蔡思培／台北報導〕「era news年代新聞」及「壹電視新聞台」近來向國家通訊傳播委員會（NCC）申請節目規畫變更，希望新增奧運等重要體育賽事活動轉播，並新增藝文活動、娛樂影視相關等活動轉播。NCC審查後同意新增體育賽事轉播申請，但駁回藝文、娛樂節目轉播申請。

NCC今天進行第1130次委員會議，審議「era news年代新聞」及「壹電視新聞台」營運計畫中節目規畫變更，依「衛星廣播電視法」第15條規定，許可頻道營運計畫新增重要體育賽事等活動轉播（含重播），但依同法第10條第1項第3款規定，駁回頻道營運計畫新增藝文活動、娛樂影視相關等活動的轉播（含重播）。

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NCC主秘黃文哲表示，過去有新聞台會轉播重大運動賽事，也有無線電視台會轉播金鐘獎、金馬獎，但此次兩電視台計畫讓人認為未來節目可能隨時變更，轉播各式運動、娛樂、藝文節目，與原設台宗旨有出入。黃文哲也說，兩頻道公司本有非新聞性質頻道，不希望讓新聞台性質變成綜合台，增加管理困擾，因此委員僅同意轉播重大運動賽事。

NCC指出，許可變更並不改變頻道既有以製播新聞為主的定位，申請人未來進行重要體育賽事轉播，應注意「衛星廣播電視法」、「電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法」等規定。NCC電台內容處專委陳金霜補充，轉播的體育賽事是國際重大賽事，或是有台灣選手參加的非常態賽事，較商業的常態活動不在此。

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