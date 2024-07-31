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集氣！親友遭車撞昏孫飛出去仍在加護 曹西平怒問駕駛：妳安心嗎？

曹西平（圖）透露親友遭快車撞昏，懷中的1歲幼孫仍在加護病房觀察。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深藝人曹西平闖蕩演藝圈逾40年，嗆辣敢言的作風讓他活躍於各大節目，他今（31日）透露一名為人祖母的親友，抱著幼孫在綠燈時過馬路，沒想到祖孫倆遭一台車撞昏、撞飛，至今一歲幼孫仍在加護病房觀察，他將整起事件的來龍去脈分享至臉書，網友們得知後也紛紛為祖孫倆集氣，盼能早日脫離險境。

曹西平透露，親友抱著一歲幼孫欲赴對面辦事後返家，在綠燈期間行走至馬路一半之際，卻遭一台車子撞上，親友遭撞倒後昏厥，懷裡的幼孫更直接被撞飛，警方查看監視器畫面後，證實祖孫倆是在綠燈行走中被撞，「孩子一歲左右送入加護病房，到現在還沒有出院，觀察四十八小時以上，這麼小的嬰兒被甩出去這還得了！」

「做阿嬤的人很自責，很難過早知道就不要出門，我相信阿嬤連飯都吃不下睡都睡不著了，等醫院消息中。」曹西平質疑肇事駕駛在住宅區開快車，「妳難道都沒有看到人在走路嗎？妳開車沒有在看有沒有人嗎？阿嬤抱著嬰兒妳有看到嗎？怎麼連紅綠燈妳都沒有看到嗎？」

據了解，肇事駕駛事發後泣訴辯稱有視線死角，且開的不快速度很慢，這讓曹西平更加憤怒：「有死角？哪個角？什麼角？」直言不是哭著道歉就算了，更不是賠償的問題，

並駁斥對方質問：「妳說妳開的不快，怎麼阿嬤會撞昏了？嬰兒飛出去了？」、「這位駕駛者妳安心嗎？」目前，他盼網友們幫忙集氣，替一歲幼孫加油打氣。

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