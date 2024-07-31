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娛樂 最新消息

梁赫群被爆愛碎念！于子育曝他與小禎私下「互鬥」模式

梁赫群（右前）、小禎（右後起）、于子育與周予天一同出遊。（MyVideo提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《花甲少年趣旅行》近日邀請到梁赫群、于子育、周予天與小禎組成花甲／少年組合，一起結伴到台南旅行。于子育日前受訪時，笑言自己是一個能夠帶動氣氛的旅伴，總是負責讓大家開心，「我自認為是氣氛組和啦啦隊，我喜歡用輕鬆愉快的心情旅行。」

于子育（左起）與小禎、周予天和梁赫群旅行超歡樂。（MyVideo提供）

同為花甲組的梁赫群則是于子育的老朋友，因為很熟悉，不但為這次組團旅行帶來安全感，梁赫群對她來說也是此次的歡樂擔當，「他的碎碎唸有時候會讓我忍不住大笑，而且小禎和老梁（梁赫群）也很熟，兩人互相鬥嘴的場景真的非常有趣，為旅程增添了許多樂趣。」至於周予天，于子育最初印象覺得他是一個緬腆的大男孩，但隨著相處的時間增多，她發現周予天其實非常貼心、有禮貌，而且是團隊中的顏值擔當，「我們兩個常常笑個不停，他的天然呆特質讓人覺得特別可愛。」

于子育（左二）回憶旅程，表示笑得好累。（MyVideo提供）

對於旅行的安排，于子育表示自己非常隨性，沒有特別的計劃，但同時也會觀照每個人的需求，確保每個人都能在旅途中享受愉快的時光。回憶這次旅程，于子育表示行程非常緊湊、豐盛且充滿瘋狂的笑聲，「我幾乎每一張照片都在大笑，真的笑得很累。」雖然整個旅程氣氛歡樂，然而，她也指出有一點美中不足，「就是還來不及深入談心，旅程就已經結束了。」

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