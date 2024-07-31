柯有倫一家三口現蹤展覽館「互動超有愛」 鬆口曝神秘計畫

柯有倫帶女兒逛恐龍展。（寬宏藝術提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕柯有倫今特地抽空，和老婆一起帶上寶貝女兒來朝聖今年暑假人氣爆炸的「侏羅紀X恐龍光影展」，到展場看見如此震撼又真實的恐龍，讓柯有倫愛女太震驚，突然「彈跳到爸爸身上」模樣超萌。

聊起一家人逛展最印象深刻的地方，柯有倫表示有一條非常長的「古代水域走廊」，可以看到史前巨怪滄龍、蛇頸龍、滑齒龍們自在穿梭的樣子。更說：「我跟女兒在裡面來來回回跑了好幾次！小朋友也可以360度的欣賞，能夠吸引他們目光的東西就是最棒的！」，尤其最近室外天氣非常炎熱，常常找不到下午可以帶孩子去玩的地方有冷氣又有的玩，真的非常推薦一家人來體驗欣賞。

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柯有倫帶女兒逛恐龍展。（寬宏藝術提供）

談到最近的新計畫，柯有倫也神祕透漏，8月自己將會和好兄竇智孔發行一首全新的單曲，是非常應景、適合在夏天全家人一同歡樂的一首歌，希望大家可以多多期待！

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