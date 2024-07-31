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娛樂 最新消息

37歲劉詩詩奧運通行證照片曝光！真面目重擊網友

劉詩詩前往巴黎奧運。（翻攝自微博）

〔記者張釔泠／綜合報導〕劉詩詩今年與劉宇寧搭檔演出的古裝劇《一念關山》成爆款劇，重回「古裝女神」行列，近日並受到品牌邀請，前往巴黎奧運觀賽，而她的奧運證件照也曝光，宛如少女一般，網友誇讚「絕美」，直呼被她的美顏暴擊，迅速上了熱搜。

劉詩詩的奧運通行證照片曝光。（翻攝自微博）

劉詩詩被誇宛如少女。（翻攝自微博）

今年37歲的劉詩詩，以中國風的打扮現身奧運擊劍會場，就被許多粉絲認出，零修圖的照片隨之瘋傳，不停被誇保養得宜、仙氣逼人，絲毫看不出生過小孩。

此外，她的奧運通行證也被網友捕捉到，不僅是VIP等級，標註了「ALL」、可以觀看所有比賽，照片上的她，穿著黑色V領上衣，頭髮整齊往後梳，看來非常乾淨俐落，讓網友表示「真羨慕吳奇隆」、「證件照遠遠看都好標準，不敢想像近看多美。」

劉詩詩前往巴黎奧運。（翻攝自微博）

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