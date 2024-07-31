徐乃麟金孫2年吸金近百萬！鬆口「退出演藝圈時機」震驚全場

徐乃麟、孫子夢果出席沉浸式運動體驗。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎、實習記者謝函穎／台北報導〕徐乃麟今（31）日帶著金孫「夢果」出席運動體驗展開幕活動，這也是夢果繼去年的嬰兒APP，第二個拿下的代言，與阿公徐乃麟一同出擊代言費近6位數，2歲多的夢果光這兩年就有3至4個業配、粗估進帳約百萬，不過徐乃麟今天則表示，原意只是想讓寶貝孫留一些紀念，等他3歲後就打算要「退出演藝圈」，看來會是藝能界最快「退休」的童星。

徐乃麟、孫子夢果出席沉浸式運動體驗。（記者陳奕全攝）

夢果的爸媽今天也來到活動現場，夢果一舉一動都收穫滿滿姨母笑聲，不過這次露面明顯害羞許多，許乃麟笑回：「他現在比較懂事了，開始懂得會害羞。」不過徐乃麟強調，等夢果3歲後就不打算讓他露臉上節目，至於未來是否會再重返星途？他則表示沒意見：「兒孫自有兒孫福。」

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徐乃麟直呼現在三天兩頭就往夢果家跑，「我是最可憐的，以前說有了孩子沒有我自己，現在有了孫子又一天到晚往他們家跑」。至於有沒有催女兒生二胎？他也表示很希望給夢果再找個伴，至於徐新洋生子進度，「說還在計畫中，我都跟他說計畫趕不及變化，趕快來點變化。」

徐乃麟、孫子夢果出席沉浸式運動體驗。（記者陳奕全攝）

徐乃麟小兒子徐廷墉原定今年9月要與韓籍女友結婚辦婚宴，不過徐乃麟今透露，因對方媽媽近期身體微恙，可能會延到明年再辦，不過在美國已經買好戒指、拍好婚紗，進行簡單的儀式。

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