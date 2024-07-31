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娛樂 最新消息

恭喜！學霸歌手新身份曝光 「蔡藥師」遇到挑釁機車女全說了

學霸歌手蔡佩軒。（可瑞思國際娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕畢業自UBC（英屬哥倫比亞大學）醫藥系的「Ariel」蔡佩軒耗費一年多時間推出「勇氣三部曲之二」〈勇氣〉，這首歌是在她經歷困境和低潮時創作的，隨著時間和自我學習的過程，她逐漸感覺自己在變得更好，鼓勵歌迷參與「勇氣挑戰」活動，有機會獲得她準備的小禮物。

從創作、製作到發行，包括歌曲MV的企劃書、場地租借、妝髮造型等，蔡佩軒一手包辦，坦言：「壓力真的很大，處理的事情實在太多了，但卻非常有成就感。」

她將人生中的體驗、心情轉折，透過歌詞表達出來，分享自己如何走過低落情緒：「我學習到，過程比結果更重要。」並要懂得放下。通過與諮商師的對談，她學會了如何面對自己的課題，並感受到隨著時間的推移，她變得越來越好。

學霸歌手蔡佩軒。（可瑞思國際娛樂提供）

為此，蔡佩軒啟動一連串的宣傳計畫，一連幾天透過網路直播，甚至開放真心話大冒險的遊戲，性格拘謹的她事前還要粉絲先私訊她會問什麼問題，直播中粉絲問她現在是否有喜歡的對象？蔡佩軒遲疑一下，笑著回答：「有的，之後有好消息再跟大家分享。」

日前為了新歌，她挑戰一人分飾兩角的影片，飾演機車女與蔡藥師，粉絲大讚：「挑釁的樣子真的是笑翻，無限循環收藏起來。」蔡佩軒笑說：「飾演蔡藥師跟大家第一次見面，請多多指教，嘗試第一次演戲真的是勇氣大挑戰，希望能帶給大家鼓勵與力量。」

她也在IG發起「勇氣挑戰」活動，邀請大家在8月30日前拍照或錄影「讓你覺得需要勇氣」的事情，背景音樂搭配〈勇氣〉後上傳並標註她的帳號及話題「#勇氣挑戰」，有機會獲得她的手寫明信片。

學霸歌手蔡佩軒。（可瑞思國際娛樂提供）

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