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玩笑開大了！韓歌手直播假跳樓「失足摔死」 真相引爆全民怒火

南韓地下饒舌歌手Ch1tkey在頂樓開直播，稱若粉絲突破1400人，自己便從5樓一躍而下。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓21歲地下饒舌歌手Ch1tkey日前夥同友人在頂樓，並開玩笑稱若粉絲人數突破1400人，自己就會去跳樓。沒想到，自稱是Ch1tkey的朋友們，在數鐘頭後同時發文，並表示他失足墜樓且已經身亡，不過卻遭當地警方打臉，反駁稱並未收到相關案情，遭踢爆造假後隨即引發眾怒。

Ch1tkey於29日晚在首爾一處建築物直播，他一時興起竟與粉絲們約定，若IG追蹤數達到1400人，自己就開直播從5樓邊緣跳下來。幾個鐘頭過去，Ch1tkey便傳出失足墜樓身亡的消息，許多自稱是朋友的人更同時發文，表示Ch1tkey當下已沒呼吸心跳，最後送醫仍不治身亡，當地媒體爭相報導，網友們也湧入他的IG哀悼。

Ch1tkey死訊遭警方打臉後，竟態度輕蔑曬出吐舌自拍照，瞬間引爆南韓民眾怒火。（翻攝自IG）

沒想到，首爾中浪區警方向當地記者透露，29日沒收到有關Ch1tkey的報案，證實全是自導自演的惡作劇。爾後，Ch1tkey刪掉被網友湧入哀悼的貼文，更連發多則限時動態，且態度輕蔑曬出吐舌自拍照，畫面中的他站在屋頂欄杆上跳舞，並揮著刀宣傳新歌，證明自己還活著，我行我素又事不關己的行徑，立刻引爆南韓全民怒火群起撻伐。

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