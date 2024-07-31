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娛樂 最新消息

李奧納多親任監製！全新動物英雄結合環保議題

《森之聲：猩火燎原》 打造具環保議題的最新動物英雄故事。（網銀國際影視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕去年在安錫動畫影展首映的動畫電影《森之聲：猩火燎原》，由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐監製，聯手《黑天鵝》、《隔離島》的金獎製作團隊、《汪汪隊立大功》原創編劇團隊、《神偷奶爸2》視覺特效及《神力女超人1984》聲音設計，再搭配《小王子》配樂團隊，共同打造具環保議題的最新動物英雄故事。

因為環境改變，大氣中的二氧化碳含量增加了地球正在變暖，監製李奧納多與製作公司Appian Way Productions在製作電影《森之聲：猩火燎原》時，特別將主題聚焦於森林砍伐問題，希望能喚起人類對環境的省思，告訴觀眾大自然的力量遠超過人類，我們應該更加尊重它！

該片描述充滿好奇心的小猩猩奧茲，與她的父母希瑪和喬喬定居於雨林深處，過著幸福快樂的生活。好景不常，他們的雨林家園被貪婪的「割林渣」公司摧毀，自此對倖存的奧茲心中產生了巨大驟變。

《森之聲：猩火燎原》 去年在安錫動畫影展首映，獲得不少好評。（網銀國際影視提供）

在收容所的悉心照顧下，聰明的奧茲憑藉著個人魅力在網路上有著不小的知名度。某次偶然下，奧茲發現她的父母可能還活著，她決心去尋找父母。冒險旅途中，奧茲透過網路的力量並在新朋友強斯、宏克絲的幫助下，用自己的力量發聲來保護珍貴的地球。

電影配音陣容包括已故資深男星唐納蘇德蘭、《蜘蛛人：穿越新宇宙》雅蔓德拉史坦柏、《她們》奧斯卡得主蘿拉鄧恩、《沙贊！》系列吉蒙韓蘇等，都在電影中賦予角色生動的情感。《森之聲：猩火燎原》將於8月23日中英文版同步在台上映。預售套票將於8/12中午12:00於博客來正式開賣，詳情請洽博客來售票與網銀國際影視官方網站。

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