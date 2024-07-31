晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

10度重演兒童舞台劇！鍾欣凌難忘5歲女孩「淚流滿面超感人1句話」

鍾欣凌談到劇中核心元素，感概說：「就算我們不是大人物，我們也可以有小人物的夢想與堅持。」（如果兒童劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕由郎祖筠、金鐘影后鍾欣凌主演如果兒童劇團《你不知道的白雪公主》，該劇2004年首演，至今20年，10度重演，此次再度邀請原版卡司郎祖筠與鍾欣凌同台說故事。鍾欣凌飾演白雪公主旁的甘草小人物「煤球」，劇中造型又黑，又小，看起來總是髒髒的，身為僕人，卻成為推展劇情的重要人物之一，談到劇中核心元素，她感概說：「就算我們不是大人物，我們也可以有小人物的夢想與堅持。」

鍾欣凌分享，無論夏天得在高溫下拍戲，或是寒冬得在凌晨出門，但只要看到演出作品獲得觀眾迴響，就帶給自己滿滿的動能，成為自己可以堅持演出一部又一部作品的動力與成就感，笑喊自己好像除了表演外，其他事情也不會做。

郎祖筠（左）在劇中飾演壞皇后，鍾欣凌飾演白雪公主旁的甘草小人物「煤球」。（如果兒童劇團提供）

鍾欣凌形容演出該劇十幾年了，「從沒有結婚生小孩，到現在小孩都已經13歲！」，她回憶起前兩次演出時，有一位大概5歲的小朋友，從很遠的地方，跑過來抱住她，女孩水汪汪的眼神跟她對視了三秒，對她說：「煤球你要過著幸福快樂的日子喔！」讓鍾欣凌瞬間融化，心中覺得如果每一次演出能在小朋友心中種下善的種子，是非常棒的事，當時更因此把這句話寫在行事曆上來激勵自己。

郎祖筠在劇中飾演壞皇后，她形容詞戲中角色非常孤獨、寂寞，然後又很害怕自己變衰老，因為她怕自己老了以後，國王就不愛他了，所以對自己的美貌非常的沒有自信，才會天天都在問魔鏡，請你告訴我誰是全世界最美的。她認為沒有一個人天生就是壞皇后，「皇后很年輕就嫁給了比較年長的國王，從自己的王國來到陌生的王國，誰也不認識，再加上眾人都把她與前皇后比較，才讓她開始變成孤單，心態因此轉變。」

她說故事的壞皇后，有魔法有巫術，會用計策來陷害別人，她坦言每個人身邊當然鮮少有絕對的壞人，「但身為演員，要懂得觀察，並且懂得怎麼樣去運用這樣的觀察，成為接下來要去詮釋角色的內容。」《你不知道的白雪公主》8月3日、4日在高雄至德堂演出。

 

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中