10度重演兒童舞台劇！鍾欣凌難忘5歲女孩「淚流滿面超感人1句話」

鍾欣凌談到劇中核心元素，感概說：「就算我們不是大人物，我們也可以有小人物的夢想與堅持。」（如果兒童劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕由郎祖筠、金鐘影后鍾欣凌主演如果兒童劇團《你不知道的白雪公主》，該劇2004年首演，至今20年，10度重演，此次再度邀請原版卡司郎祖筠與鍾欣凌同台說故事。鍾欣凌飾演白雪公主旁的甘草小人物「煤球」，劇中造型又黑，又小，看起來總是髒髒的，身為僕人，卻成為推展劇情的重要人物之一，談到劇中核心元素，她感概說：「就算我們不是大人物，我們也可以有小人物的夢想與堅持。」

鍾欣凌分享，無論夏天得在高溫下拍戲，或是寒冬得在凌晨出門，但只要看到演出作品獲得觀眾迴響，就帶給自己滿滿的動能，成為自己可以堅持演出一部又一部作品的動力與成就感，笑喊自己好像除了表演外，其他事情也不會做。

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郎祖筠（左）在劇中飾演壞皇后，鍾欣凌飾演白雪公主旁的甘草小人物「煤球」。（如果兒童劇團提供）

鍾欣凌形容演出該劇十幾年了，「從沒有結婚生小孩，到現在小孩都已經13歲！」，她回憶起前兩次演出時，有一位大概5歲的小朋友，從很遠的地方，跑過來抱住她，女孩水汪汪的眼神跟她對視了三秒，對她說：「煤球你要過著幸福快樂的日子喔！」讓鍾欣凌瞬間融化，心中覺得如果每一次演出能在小朋友心中種下善的種子，是非常棒的事，當時更因此把這句話寫在行事曆上來激勵自己。

郎祖筠在劇中飾演壞皇后，她形容詞戲中角色非常孤獨、寂寞，然後又很害怕自己變衰老，因為她怕自己老了以後，國王就不愛他了，所以對自己的美貌非常的沒有自信，才會天天都在問魔鏡，請你告訴我誰是全世界最美的。她認為沒有一個人天生就是壞皇后，「皇后很年輕就嫁給了比較年長的國王，從自己的王國來到陌生的王國，誰也不認識，再加上眾人都把她與前皇后比較，才讓她開始變成孤單，心態因此轉變。」

她說故事的壞皇后，有魔法有巫術，會用計策來陷害別人，她坦言每個人身邊當然鮮少有絕對的壞人，「但身為演員，要懂得觀察，並且懂得怎麼樣去運用這樣的觀察，成為接下來要去詮釋角色的內容。」《你不知道的白雪公主》8月3日、4日在高雄至德堂演出。

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