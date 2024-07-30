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娛樂 最新消息

寫真照被當醫美診所廣告 雞排妹求償150萬敗訴

雞排妹因診所使用她的寫真書照片作為看板而對診所提訴求償。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕原名鄭家純的藝人雞排妹，2019年間發現高雄元和雅醫美診所於騎樓前，掛設她「18歲的禮物雞排妹」中的寫真照片，作為廣告看板，提告求償150萬元，並要求拆除看板；一審智慧財產及商業法院法官僅判元和雅應拆除看板，求償150萬元部分予以駁回，雞排妹上訴，二審智商法院維持原判決，判決駁回確定。

雞排妹主張，2012年間，她與元和雅簽立肖像權發表合約書，約定元和雅替她進行醫美手術，她則配合拍攝術後美照，但因元和雅並未安排她拍攝美照，雙方才協調以她寫真書中照片10張作為合約書約定的術後美照。

雞排妹主張，合約書並未約定授權利用照片地域、時間、內容、方式，應推定為未授權，她僅因元和雅購買10萬元寫真書，基於商務社交而將10張寫真書照片提供元和雅集團，於寫真書宣傳檔期期間，運用電子文宣互惠行銷宣傳之用，非長期且無期限提供照片供對方使用。

雞排妹發現，元和雅自2019年6月起，在騎樓設置廣告看板，拿她的寫真照搭配「複合式抽脂」等字樣，求償150萬元並要求移除廣告看板。

一審智商法院法官判定，雙方就這10張照片有不定期授權關係存在，雞排妹雖將照片授權元和雅作為推廣行銷使用，但元和雅刊登照片前仍須經由雞排妹確認後始可刊登，不過，元和雅卻未經雞排妹同意即於騎樓設置廣告看板，判決拆除。

至於150萬元求償部分，法官認為，雙方就這10張照片的授權關係，是在一審最終言詞辯論終結時，經雞排妹以違約為由終止契約效力，而元和雅在一審最終言詞辯論終結前，於診所外設置看板的行為，於法有據，難認是故意侵害雞排妹該照片的重製權或肖像權；全案上訴二審駁回確定。

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