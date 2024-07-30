晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

編劇開酸台灣隊楊勇緯遭炎上！陳亞蘭發聲突喊「2字」全場震驚

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣「柔道男神」楊勇緯代表台灣隊，參加巴黎奧運柔道男子60公斤級賽事，惜敗日本宿敵永山龍樹止步8強。知名編劇馮勃棣日前則發文開酸，拿楊勇緯名字大開諧音「楊緯」玩笑，隨即遭到炎上，儘管道歉還是不被買單，而今（30）日演員陳亞蘭出席公益活動，過去她與該編劇有過一面之緣，被問及此事她也分享看法。

台灣選手楊勇緯本屆奧運止步8強。（資料照，記者陳志曲攝）

陳亞蘭替拿楊勇緯名字開黃腔的編劇馮勃棣緩頰。（記者潘少棠攝）

陳亞蘭、紀寶如、紀麗如、唐玲出席電信與台灣優質生命協會公益合作活動，過去她與馮勃棣曾一起合照過，不過兩人並沒合作過，陳亞蘭緩頰道：「人非聖賢孰能無過，我們台灣隊很棒，應該他（楊勇緯）也會很寬宏大量，不會去計較這個事情，大家都往好的方面去想。」有趣的是，當陳亞蘭呼籲把時間花在做愛心上時，開口講到一半突然停頓，硬生生變成「做愛」，讓一旁的紀寶如驚訝喊道：「皇上（陳亞蘭經典角色嘉慶君）！謹言慎行啊！」引起現場一陣爆笑。

陳亞蘭（右2）斷句曖昧，讓（左起）唐玲、紀寶如、紀麗如捏一把冷汗。（記者潘少棠攝）

編劇馮勃棣在楊勇緯止步8強發文，「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯，玩個文字遊戲而已啦！我愛台灣隊」，雖然秒刪文，卻遭網友罵翻，後來他在社群公開道歉，表示自己有在玩脫口秀，所以對地獄哏的接受度比較寬，「但難笑就是難笑，這也不是一個適當的媒介，個人以後一定謹言慎行。對不起！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中