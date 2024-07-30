編劇開酸台灣隊楊勇緯遭炎上！陳亞蘭發聲突喊「2字」全場震驚

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣「柔道男神」楊勇緯代表台灣隊，參加巴黎奧運柔道男子60公斤級賽事，惜敗日本宿敵永山龍樹止步8強。知名編劇馮勃棣日前則發文開酸，拿楊勇緯名字大開諧音「楊緯」玩笑，隨即遭到炎上，儘管道歉還是不被買單，而今（30）日演員陳亞蘭出席公益活動，過去她與該編劇有過一面之緣，被問及此事她也分享看法。

台灣選手楊勇緯本屆奧運止步8強。（資料照，記者陳志曲攝）

陳亞蘭替拿楊勇緯名字開黃腔的編劇馮勃棣緩頰。（記者潘少棠攝）

陳亞蘭、紀寶如、紀麗如、唐玲出席電信與台灣優質生命協會公益合作活動，過去她與馮勃棣曾一起合照過，不過兩人並沒合作過，陳亞蘭緩頰道：「人非聖賢孰能無過，我們台灣隊很棒，應該他（楊勇緯）也會很寬宏大量，不會去計較這個事情，大家都往好的方面去想。」有趣的是，當陳亞蘭呼籲把時間花在做愛心上時，開口講到一半突然停頓，硬生生變成「做愛」，讓一旁的紀寶如驚訝喊道：「皇上（陳亞蘭經典角色嘉慶君）！謹言慎行啊！」引起現場一陣爆笑。

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陳亞蘭（右2）斷句曖昧，讓（左起）唐玲、紀寶如、紀麗如捏一把冷汗。（記者潘少棠攝）

編劇馮勃棣在楊勇緯止步8強發文，「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯，玩個文字遊戲而已啦！我愛台灣隊」，雖然秒刪文，卻遭網友罵翻，後來他在社群公開道歉，表示自己有在玩脫口秀，所以對地獄哏的接受度比較寬，「但難笑就是難笑，這也不是一個適當的媒介，個人以後一定謹言慎行。對不起！」

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