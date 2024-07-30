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鄭佩佩辭世2周…女兒痛心哀求母入夢 慟喊「我好想妳」

鄭佩佩（左）辭世將滿2周，女兒原子鏸曬母女照追思，並懇求母親入夢看她。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港資深武打女星鄭佩佩17日病逝於美國，享壽78歲，連日來許多與她合作過的藝人相繼發文哀悼。鄭佩佩辭世將滿2周，女兒原子鏸先前曾發文悼念母親，近日再度發聲追思，坦言在母親離開後世界像顛倒，內心沉重又疼痛，更向辭世的母親懇求：「請到我的夢裡來看我。」令許多親友為之鼻酸。

原子鏸28日曬出與母親鄭佩佩額頭碰額頭的母女照，並以英文抒發寫下對母親的思念，她提到在鄭佩佩過世之後，每分每秒都想念著對方，「笑聲，看電影，吃冰淇淋，一起旅行，牽著你的手走在街上。我懷念你一直在我身邊。」此外，原子鏸也談到母親是自己最要好的朋友，也是最大的粉絲、老師以及榜樣。

原子鏸難掩低落情緒表示，世界彷彿顛倒了，像個噩夢般不真實，因為再也無法相見或聽到母親富有感染力的笑聲，這讓她心中感到沉重又疼痛，並向天上的鄭佩佩溫情懇求：「我好想念妳，我也好愛妳，請到我的夢裡來看我。」許多親友看完追思文後都不禁瞬間鼻酸。

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