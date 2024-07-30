「啦啦隊AI」李珠珢撞臉愛莉莎莎！網見「萌照」驚呆：真有點像

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國職棒起亞虎19歲啦啦隊超新星李珠珢，因「三振舞」爆紅，近日現身台北大巨蛋應援，其「美到像AI」的臉蛋掀起台灣球迷討論。不過，日前卻有網友發現李珠珢，神似百萬Youtuber愛莉莎莎，隨即吸引大票網友熱議。

網友在PTT以「李珠珢化淡妝就愛莉莎莎呀~」為題，引發其他網友熱論。（翻攝自PTT、IG）

近期，有一名網友在《PTT》上傳了一張李珠珢在球場，側身開心比著「YA」姿勢的照片，照片中，李珠珢綁著黑色雙馬尾，穿著啦啦隊制服。該網友在文章表示：「李珠珢化淡妝就愛莉莎莎呀～不能否認吧…」瞬間吸引網友討論兩人的外表相似度。

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李珠珢以精緻臉蛋，被網友大讚像「AI生成」。（翻攝自IG）

貼文曝光後，隨即吸引許多粉絲留言：「哇X，一模一樣！」、「 鼻子比較小的愛莉莎莎」、「真的有點像」、「這...真有點像」。但有網友持反面想法：「眼睛還好吧？」、「臉盲就閉嘴」、「沒完全像等級就差很多了」、「差很多」。

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