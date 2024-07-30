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Energy大嫂團爆料懷疑老公「假唱」！阿信揭登台前內幕

阿信（右）誇讚Energy演唱會太好看。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy小巨蛋兩場演唱會順利落幕，但各社群還是出現很多討論聲浪，團員復合後的首度攻蛋引起很多迴響。「Energy大嫂團」也發文感想文。

主唱阿弟的老婆Mei談到：「本以為看了第一場表演再看第二場應該不會太激動，結果我錯了，心情更激動，看到你（阿弟）在台上發光的樣子真的很帥，聽到你的歌聲更是陶醉，連我都懷疑你是不是假唱。」

Mei（左三）開玩笑說老公阿弟（右三）可能偷吞很多CD。（翻攝自臉書）

接著阿弟老婆說：「畢竟第一場大家都太嗨用盡百分之200的體力，結果你是越唱越好，唱慢歌的時候一直默默流眼淚，你的堅持是對的，太好聽了你們真的都超棒的，缺一都不可。」Mei也說出歌迷的心聲：「謝謝你們帶給大家兩個激動的夜晚，意猶未盡。」還開玩笑說：「這20幾年來你是不是偷偷吞了不少CD？」

另外書偉老婆謝京穎談到，去年Energy到高雄擔任五月天演唱會嘉賓她就想去看，結果記錯時間請錯假無緣欣賞，這次兩場她都到場，並說：「往後的每一場我都不會缺席，小粉絲會當好當滿。」

謝京穎（右二）說永遠要當Energy的粉絲。（翻攝自臉書）

而五月天主唱阿信擔任Energy第二場嘉賓，一起合唱夯曲《星期五晚上》，今（30）阿信也回味說：「演唱會好看到不想去後台STAND BY。」原來那天阿信和怪獸都在台下當觀眾看Energy演唱會，後來阿信因為要登台當嘉賓，只能先離席去後台準備。

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