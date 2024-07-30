短今買衣服遇2行為讓她不愉快！網一看傻眼：店家很好心

短今是許多人心目中的啦啦隊女神。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊女神「短今」胡馨儀，擁有甜美外貌及姣好身材，深受粉絲喜愛，經常在社群分享生活的她，日前透露自己不愉快的購物經驗，引發網友討論。

短今在Threads發文提問：「一般服飾店通知取貨都是簡訊嗎？」表示自己從來沒遇過類似經驗，並透露5月份時，自己在一般服飾店預購商品，6月份前往門市想要取貨，沒想到卻被櫃檯店員冷冷地回：「你有收到簡訊嗎？沒有就是沒有！」隨後短今就完全忘了這回事，直到7月28日當天突然想起，便馬上跑到門市詢問，卻被告知：「我們6月17日已經有簡訊通知了。」

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短今分享自己不愉快的購物經驗。（翻攝自Threads）

短今坦言：「我承認我有時候會糊塗，但是已經過了兩個月…我的衣服就一直放在那邊。」讓她感到更無奈的是，她預購的L號衣服實際試穿後發現太大，但由於是預購商品，所以無法更換尺寸，讓她直言：「只能說是一次不愉快的購物經驗。」

文章曝光後，吸引不少網友討論，紛紛認為店家的行為沒有問題，「店家還真好心，預購的衣服還願意幫妳保管兩個月」、「打電話通知會有一大半的客人都不接電話，還要花時間一直重打，傳簡訊是最快速的方法了，留下了文字記錄，沒有注意到簡訊那就是顧客的問題了，不然有些客人就是會來吵沒有收到通知。」對此，短今也連忙回應，「所以一般都只會有簡訊通知～我以為會打電話，下次知道了」，並補充自己的手機開了阻擋陌生訊息的功能，所以才沒有收到簡訊通知。

由 @sammie_923 發佈 在 Threads 查看

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