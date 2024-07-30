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娛樂 日韓

助災民重建！（G）I-DLE成員各捐1000萬韓元

（G）I-DLE「胸前紅十字」引網熱議。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團（G）I-DLE近日因為服裝引發爭議，她們在節目上將「紅十字」穿在身上，因紅十字標誌不能隨便濫用引來網路罵聲，後續經紀公司CUBE，表示與南韓紅十字會聯繫並道歉。如今，（G）I-DLE的5名成員各自捐款1000萬韓元（約23萬台幣），共計5000萬韓元（約118萬台幣），援助韓國豪雨受災的各地民眾，早日恢復生活。

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自7月8日以來，韓國紅十字會為豪雨受災的各地，展開緊急救護及復原活動。根據韓媒報導，（G）I-DLE五名成員成員分別向韓國紅十字會捐款1000萬韓元，幫助重建，「通過紅十字會拯救生命的人道主義活動，我們希望能夠安慰陷入困境的災民，並希望他們能夠早日恢復正常生活。

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前段時間，（G）I-DLE在表演中穿著帶有紅十字標誌的服裝，因為紅十字標誌不能隨便濫用，此舉引來罵聲，隨後所屬公司CUBE娛樂表示，已與韓國紅十字會聯繫並道歉，並積極協商防止再發生。

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