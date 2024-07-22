（G）I-DLE激短上衣「胸前紅十字」惹爭議 認了侵權
（G）I-DLE帶著新作品回歸。（翻攝自IG）
〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢女團（G）I-DLE已〈Klaxon〉回歸樂團並宣布10月將再度造訪台灣，於台北小巨蛋開唱。但（G）I-DLE登上《Music Bank》打歌時，穿著一套激短上衣，胸前有艷紅十字圖案，引起侵權爭議，對此，（G）I-DLE已經認了服裝的確侵權。
引起爭議的紅色十字服裝。（翻攝自IG）
引起極大爭議的服裝是短版無袖上衣，白底滾紅邊，但最吸睛的就是胸前的紅色十字圖案，搭配紅色短褲。胸前的紅色十字圖案與大韓赤十字社註冊商標相同，引起熱議。這個造型看起來相當火辣，但一曝光就有人發現紅色十字圖案巧撞大韓赤十字社，網友質疑「看到服裝就感覺會引起討論」、「這算常識吧？」、「這不是商標嗎？」
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大韓赤十字社認為（G）I-DLE並非故意侵權，所以不罰款。（翻攝自IG）
大韓赤十字社早就註冊此商標，且明確禁止他人無故使用紅色十字標幟，就連醫院、窯菊等都不得使用。對此，大韓赤十字社表示：「（G）I-DLE並沒有申請使用，已向經紀公司反應，並要求繳交防止二犯的計畫書」，好在大韓赤十字社認為（G）I-DLE並非有意侵權，所以不會開罰。
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