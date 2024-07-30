放閃柯佳嬿！坤達兌現「Energy演唱會承諾」 粉絲讚爆：好老公

坤達兌現在演唱會上承諾愛妻柯佳嬿的3件事。（相信音樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Energy的5位團員牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro歷經多年分飛，在今年元旦驚喜宣布回歸樂壇，更於27、28日一連2天在台北小巨蛋舉行《一觸即發》演唱會。當時，坤達在舞台上當著大家的面承諾老婆柯佳嬿3件事，如今他也全部兌現，愛妻舉動更被粉絲們盛讚：「真的是好老公！」

Energ於29日在台北小巨蛋舉辦第二場「一觸即發」演唱會，睽違22年再度合體立刻掀起滿滿回憶殺，坤達更感性在舞台上表示：「我的爸媽有來，我太太（柯佳嬿）也有來，這幾天她非常辛苦。」他特別向坐在包廂裡的柯佳嬿致謝並喊話：「我今天晚上就會回家餵貓，清大便，洗碗。」

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演唱會圓滿落幕後，坤達昨（29日）開心宣布自己兌現承諾，「耶！我洗好碗、餵完貓、鏟好屎了」。貼文一出，大票粉絲見狀紛紛盛讚，「到底還可以去哪裡找這麼帥又這麼好的老公啊」、「你是歌迷們最帥的坤達，也是認真負責的謝先生」、「好棒的人夫，謝謝達嫂把老公借我們2天」，「坤達真的是好老公！」、「這種老公都別人家的！」

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