陶晶瑩看演唱會「遭觀眾丟東西」！還原現場釣出一堆苦主

陶晶瑩日前才宣佈將暫離台北，近期便飛往新加坡觀賞張惠妹的演唱會。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「陶子」陶晶瑩出道34年，身兼主持人、歌手、作家、經紀人多重身份，忙綠於工作的她仍時常在社群平台分享生活、評論時事。陶晶瑩日前才宣佈將暫離台北，近期便飛往新加坡觀賞張惠妹的演唱會，孰料過程中卻遭到後方觀眾「丟東西」，她看向對方後才得知原來是場誤會。

陶晶瑩在Threads上透露28日赴新加坡朝聖張惠妹的第60場巡迴演唱會，當下氣氛相當的嗨，更盛讚後面的先生非常會唱，「尾音有顫音、還幫阿妹和聲，非常專業。」不過就當大家全站起來跳舞時，她感受到自己被物品砸中，「後面的觀眾竟然拿東西丟我，我轉頭看他，他連聲道歉，是螢光棒的頭掉了，所以噴向我。」

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陶晶瑩被後方觀眾的螢光棒擊中，而自己的螢光棒也同樣打到前排觀眾。（翻攝自Threads）

陶晶瑩見對方連聲道歉後表示接受，但心裡仍嘀咕了幾句，沒想到她不久後也隨著音樂甩動螢光棒，豈料手中螢光棒的頭同樣飛了出去，還剛好擊中前方觀眾的背，她也因此嚇得連忙道歉，同時哭笑不得說：「原來是誤會兩場啊！」

陶晶瑩的這則貼文曝光後，也釣出許多苦主現身，並紛紛表示：「不是你的問題，我們這區斷頭飛噴三支，是大家太嗨了」、「別說！我的也甩掉了，當下好尷尬，這螢光棒也太兩光了吧」、「我在三樓，前排的觀眾也是嗨到螢光棒頭整個噴飛。」

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