迪麗熱巴年過30怕變胖變醜 開工前堅持鍛鍊超自律

迪麗熱巴成「拚命三娘」，不工作時最愛宅家獨處。（中天娛樂台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕迪麗熱巴在《幸福，觸手可及》飾演服裝設計師「周放」，得知渣男未婚夫出軌多年，公司更因未婚夫而陷入困境，但她沒因此放棄，反而化身霸氣女強人，勇於追求夢想，並意外與黃景瑜飾演的電商總裁「宋凜」相遇，最初兩人相看兩相厭，隨著在事業及生活上，兩人鬥智鬥勇、互相扶持，最終實現理想也找到有情人。

迪麗熱巴（左）稱自己和劇中角色「周放」不一樣，不會「戀愛腦」。（中天娛樂台提供）

迪麗熱巴認為「周放」這個角色相當有自信、事業心強，並且非常果斷，和自己本身性格很相似，但她也吐槽角色面對男主角相當「戀愛腦」，坦言自己在愛情中並不是這樣，不過兩位主演在劇中的感情戲展現超強火花，讓觀眾看得臉紅心跳。

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迪麗熱巴（左）在《幸福，觸手可及》與黃景瑜火花太強。（中天娛樂台提供）

迪麗熱巴出道超過10年，累積了26部電視劇以及多部電影、綜藝節目，代表作包括《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》、《你是我的榮耀》等劇，每每都帶給大家不一樣的面貌，基本上一直都是無縫進劇組的她，就連近期拍攝的《梟起青壤》即將殺青，也要馬不停蹄地準備進入下一個劇組，堪稱「演藝圈拚命三娘」代表，她提到往往殺青要進入下一個劇組前的空檔，就是她最忙的時候，「因為要把拍戲時『欠下』的廣告、活動、拍攝全部都要完成，就要每天飛來飛去。」真的有空閒時間可以休息時，她則會選擇待在房間，「追劇，不忙的時候，就是躺著，因為這就是最好的放鬆方式。」她相當享受一個人的時光，就連工作人員都時常要她多出去走走、交朋友。

迪麗熱巴飾演服裝設計師。（中天娛樂台提供）

迪麗熱巴在《幸福，觸手可及》飾演服裝設計師，而經常在社交平台分享私服穿搭的她，每次照片發出就引起熱議，女生們總是爭相模仿她的穿搭，她也分享自己的穿搭秘訣，「第一是比例、第二是色彩搭配。」避免太多顏色混雜在一起，她提到有時候自己也會在網上看其他人的穿搭搜同款，對她來說買衣服也是犒賞自己的方式，「比如說這段時間滿累的，然後我需要給自己一點小獎勵，就會去買衣服。」

迪麗熱巴戲裡戲外穿搭獲好評。（中天娛樂台提供）

她也分享自己有點「強迫症」，「襪子一定要放在哪個抽屜裡，然後衣服也要按照明天穿、後天穿、大後天穿這樣子分類」，並且經常「斷捨離」維持收納空間，「該扔的扔、該捐的捐、該送的送」，她以前確實會捨不得，現在則覺得那些物品承載的回憶留在心裡就可以。

迪麗熱巴在《幸福，觸手可及》時常吃劇組道具食物，展現可愛的一面。（中天娛樂台提供）

除了對流行時尚相當關注，迪麗熱巴對「吃」也有很大的熱忱，在《幸福，觸手可及》的花絮裡經常可以看到她拿著小零食在吃，就連道具的食物也不放過，吃得津津有味，不過現在已過30歲的她坦言，「以前怎麼吃都不胖，現在真的會胖了，可能有些角度看變醜了，但這個體重，我更健康。」她把「健康」這件事優先擺在第一位，原本熱愛澱粉、肉類的她，現在會讓自己多吃蔬菜，並且還會早起健身維持好的狀態，「早上鍛鍊第一是覺得自己的精神會比較好，其次是怕晚上回來就不會想鍛鍊，哪怕早上六點開工，我都會五點起來鍛鍊」，也讓人感嘆原來女神私下是這麼自律。《幸福，觸手可及》29日起每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

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