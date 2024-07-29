百萬YTR金針菇辣秀比基尼 網暈：麻辣金針菇

百萬YouTuber金針菇。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國YouTuber「金針菇」個性可愛活潑的她，來台灣多年一直很受歡迎，她打造的「韓勾ㄟ金針菇」至今已累積逾百萬訂閱，近日熱浪來襲，金針菇也在社群平台上分享了自己的比基尼辣照。

金針菇穿著芭比配色比基尼。（翻攝自IG）

金針菇辣照一貼，立刻吸引了超過5萬名粉絲前來朝聖。這系列照片是金針菇跟好友林瑄到泰國玩的時候拍的，平日穿搭風格偏向簡約、酷帥的金針菇，竟然打造一身粉紅芭比造型，放眼池畔沒人比她搶眼。金針菇身著桃紅色比基尼，兩截式設計不但凸顯了上圍豐腴，更巧妙秀出纖細螞蟻腰；下半身則是高腰泳褲襯出金針菇的雪白長腿。

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金針菇在比基尼襯托下，露出一雙逆天鉛筆腿。（翻攝自IG）

粉絲看到金針菇脫了，紛紛開心歡呼：「美死了，芭比配色」、「麻辣金針菇」、「期待性感的阿菇」，面對網友的稱讚和要求，金針菇開心笑納。

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