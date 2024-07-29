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唐治平母遺體冰存56天費用、埋葬地點曝光 遺物丟掉

藝人唐治平表示遺體將會火化後存放於法鼓山。（本報資料照，記者溫于德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人唐治平得知檢警取得母親齒模，經過比對，他終於認了遺體可能是母親。今（29）日他至新北市立殯儀館再度認屍，並表示：「大家都叫我認，我就去認，然後燒掉，我就有壽險可以領，骨灰並會存放在法鼓山」。

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唐治平母親6月時被鄰居發現陳屍租屋處頂樓，檢警請唐治平認屍，他卻以：這不是我媽媽，衣服和長相都不對。拒絕認屍。警方經過2次公告都無人領取，後檢警取得齒模進行比對，唐治平原本還不相信，直到檢警表示取得齒模的是汐止的牙醫診所，唐治平的態度才有所轉變。唐母遺體在板殯冰存56日，唐治平最後到士檢領取死亡證明，並至板殯領取遺體並允諾檢察官簽字認領後會從簡舉辦後事，遺體冰存共21日，但實際計費則從齒模確認身分開始算起，費用總計11200元。

唐治平（右2）準備丟掉母親遺物，珍貴物品則拿到當鋪賣掉。（本報資料照，記者溫于德攝）

唐治平今日至板殯見母親最後一面，接著領取冰存遺體，火化後骨灰將存放於法鼓山。目前正在搬家的唐治平也表示現在要認定「媽媽」去世，就會將遺物丟掉，部分貴重物品，如結婚戒指、珠寶等，唐治平有意拿到當鋪賣掉，他說：「那是他們（父母）的回憶，不是我的，我不在乎這些東西，我不喜歡金銀珠寶，我不喜歡錢」。

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