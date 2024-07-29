《我的婆婆２》王少偉「勾引小鮮肉」女裝扮相驚艷全場 鍾欣凌無情批：要吐了

王少偉（右）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》男扮女裝勾引李齊。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王少偉在公視、東森、LINE TV家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》為了妹妹蘇晏霈，竟男扮女裝勾引李齊，他的女裝扮相讓鍾欣凌直呼：「我要吐了！」網友也紛紛表示看到「會噴飯」，不過也有人驚艷稱讚其實滿美。

鍾欣凌劇中為了不讓女兒蘇晏霈將來過著照顧年邁丈夫的幫傭人生，霸氣直搗總裁陳博正的公司，並告知女兒已有心儀的對象，不適合當他的小老婆，讓蘇晏霈丟了助理工作。王少偉則去找李齊，竟出奇招男扮女裝，假裝自己是蘇晏霈的堂姊，狂吃李齊豆腐還甜蜜靠肩，這一幕剛好被蘇晏霈看到，被誤會李齊腳踏兩條船，讓好不容易坦承心意的兩人感情再度面臨冰點。

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蘇晏霈（右）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》與李齊（左）有感情線。（公視提供）

鍾欣凌的「阻止孩子們悲慘未來」換來兒女的不諒解，洪都拉斯則告訴她該放手。鍾欣凌有感，彩香在這季真的用盡全力在幫忙這些小孩，希望他們不要應驗了自己在生死簿上目睹的命運，或是可以擁有更好的人生，所以用了很多方法想要改造這些小孩，她認為不論是好的或壞的方法，覺得彩香的出發點都是愛，只為了讓這些小孩過得更平順。

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