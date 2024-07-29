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于美人被競選團隊控欠薪 北院定8月13日開審

于美人被競選團隊成員指控積欠競選立委期間的薪水，北院定8月13日首度開審。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者溫于德／台北報導〕資深媒體人于美人遭昔日競選團隊成員指控未給加班費、未投勞健保，決定追討立委選舉時的加班費等共16萬餘元。台北地院已暫定8月13日開庭審理。

據悉，競選團隊成員今年3月曾試行調解但失敗，因此決定向于美人提告，追討加班費等各8萬5994元、7萬9683元，共16萬5677元。北院收案後命兩名原告應補繳裁判費各333元，同時暫定8月13日上午10時40分開庭審理。

于美人另於今天上午透過委任律師發出聲明進行澄清，指競選團隊成員應聘時表示，已有勞保不願再重覆投保，故競選團隊主管請該成員簽署切結書後，按實際工作時間發放工資；後來，于美人確認投保是強制法令的規定，願依政府法令配合辦理。

聲明也提到，于美人要求競選團隊主管於競選團隊聘任組成時，依個人工作經驗，以優於市場行情價格的薪資水準聘任，並以固定薪資涵蓋競選期間每月所完成的全部工作內容。

聲明說，上下班沒有打卡、未控管上下班時間、當日有事或因病未到競選總部及其他競選活動場合不算遲到、缺勤也不扣薪等，並已言明不會計算加班費。

聲明並強調，有4名競選團隊成員提出勞動爭議調解，調解時有1人撤銷調解、3人調解不成，現在則有其中2人對于美人提出有關加班費的訴訟；然所有競選團隊成員在競選期間未曾主張有加班費或提出勞資爭訟，故此舉為額外追討。

聲明最後提到，本件既然已經民事訴訟程序，于美人相信終獲司法公正的判決。

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