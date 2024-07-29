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娛樂 電視

《零日攻擊》直搗台海敏感議題 美國之音、彭博社關注

〔記者李紹綾／台北報導〕日劇男神高橋一生、港星杜汶澤、台灣演技派演員連俞涵、莊凱勛、李杏、藍葦華、陳妤、柯一正、陳文彬、游安順等人演出史詩台劇《零日攻擊ZERO DAY》，長達17分鐘的前導預告片曝光後，引起許多討論。由於劇情挑動兩岸政治敏感神經，不僅台灣民眾熱議，小粉紅也「翻牆」加入討論，製作人鄭心媚表示：「來自各方的意見我都看到了，謝謝大家的討論，代表我們真的有引起台灣社會的共鳴！不管是好的還是壞的評價，我們都接受，讓社會討論並關注，就是我們的初心之一。」

鄭心媚擔任《零日攻擊ZERO DAY》製作人。（零日文創提供）

《零日攻擊ZERO DAY》不僅吸引起台灣人關注，就連多家知名外國媒體也注意到這部以台海戰事為主題的台劇，美國之音在報導中指出，「《零日攻擊ZERO DAY》預告台海戰事，刻畫戰前亂象警醒台灣人」；彭博社則認為《零日攻擊ZERO DAY》是一部非常罕見的連續劇，直球對決式的點出中國入侵台灣後可能會發生的狀況，預告片激發了台灣民眾對襲擊威脅的緊迫感。面對外媒的報導，鄭心媚說： 「許多駐台的外媒大多以為台灣人對戰爭無感，但其實我們只是壓抑與隱藏。」

討論熱度持續延燒，近年來在網路爆紅的熱門復古電影院「萬國戲院」經營者江明赫主動要求播出，在戲院修復工程封館之前，也加入宣傳行列，從即日起到8月4日，每天安排至少一次的播出，讓粉絲相當期待，留言說：「這超適合在電影院放」、「在電影院看應該更震撼！不過劇集式的也不錯，平常不上電影院的人也可以看，受眾範圍廣。」

《零日攻擊ZERO DAY》發布記者會。（資料照，記者陳奕全攝）

《零日攻擊ZERO DAY》前導預告片深度刻畫中國步步威脅台灣的種種狀況，警醒之餘也有人指出「根本是末世預言！」製作人鄭心媚強調：「我們不是『預言』戰爭來臨，只是『寓言』可能發生的狀況，希望提醒大家對紅色滲透的警覺，進而阻止真正的戰爭發生。」

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