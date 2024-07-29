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郭書瑤遭爆「拍戲態度差」！經紀人回應了

郭書瑤曬比基尼辣照訴心聲。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤近年影視歌三棲，工作邀約不斷，今（29日）被爆出拍攝TVBS《完全省錢戀愛手冊》期間頻頻使性子、對戲當眾蓋劇本、抱怨聲不斷，加上宣傳期時間難喬，還惹出積欠管理費風波，因而遭電視台列為拒絕往來戶。對於爆料的指控，郭書瑤的經紀人回應：「子虛烏有。」表示與TVBS合作愉快，也都盡力做戲劇宣傳，「很感謝他們的照顧。」

經紀人表示，「演員長時間拍戲，也承受很大的壓力，大部分都在討論如何讓角色更好，當然也沒辦法整天都嘻嘻哈哈的，但跟劇組氣氛都很好，目前跟台內的關係都很好，不過有任何意見我們都虛心接受。」至於郭書瑤遭TVBS封殺，電視台回應，「沒有此事，殺青後瑤瑤也有參與其他台內活動合作，封殺為不實謠言。」

此外，郭書瑤今早在Instagram分享比基尼辣照，由上而下的「上帝視角」突顯傲人雙峰，她在文中簡短寫道「Morning Monday Blue」，似乎是在闡述心聲。

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