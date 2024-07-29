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娛樂 最新消息

《歌手》爆黑幕！李玟生前控訴遭掀 甄妮狠嗆那英「好意思贏嗎？」

已故天后李玟，生前也在《我是歌手4》風光奪冠。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕那英奪下中國歌唱節目《歌手2024》掀波瀾，她的成績一度墊底，卻在最後一集打敗了強敵香緹莫（Chante Moore）、凡希亞（Faouzia），引起內定的質疑，昨天資深歌手甄妮火大開砲，那英與已故天后李玟的恩怨也再次被提及。

李玟去年過世後不平靜，生前控訴《中國好聲音》節目的血淚音檔流出，崩潰泣訴：「28年做一個歌手，站在台上被人汙辱、被欺負，有人在乎這個感受嗎」，提到為了學員抗議賽制不公反遭節目惡整。

那英奪下《歌手2024》冠軍。（翻攝微博）

由於那英數度擔任《中國好聲音》的節目導師，姊姊還是第一季的創始人，姊妹倆當時都被網友砲轟，意外成了眾矢之的。

尷尬的是，李玟生前就奪下《我是歌手4》的冠軍，如今那英參加同個節目，奪下《歌手2024》又爆發內定冠軍爭議，除了甄妮開炮：「真的被我講中，給錢叫老外來被耍猴子，被玩弄，那英，自己聽聽妳唱得如何？好意思贏嗎？唉！陳腔沒改變。」網路上的罵聲也不斷。

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