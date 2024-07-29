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娛樂 電視

《倚天》4美合體蘇有朋 陳紫函親揭「P圖賈靜雯」秘辛

陳紫函（左）與戴向宇是演藝界模範夫妻。（LiTV、壹定娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳紫函被盛讚是「奶白肌女神」，日前被粉絲謝絕合照，她當下超失望，事後粉絲解釋，不是不喜歡女神，而是因炎炎夏日被曬到超黝黑，若跟陳紫函合照肯定變「黑白無常」，此話一出讓她哭笑不得。

陳紫函（右）笑虧老公戴向宇生活很笨拙。（LiTV、壹定娛樂提供）

陳紫函的新嫁娘造型被讚美到天花板。（LiTV、壹定娛樂提供）

對粉絲寵溺出名的陳紫函，立刻傳授「美肌」絕招，她說：「不要刻意保養，肌膚24小時處於保養品下其實不好，我反而注重清潔，這樣不管是後續塗抹防曬乳或保濕精華時，才能讓肌膚充分獲得吸收，我認為好的調理是飲食與運動雙管齊下，養成自律的生活習慣，保養品輔助，就能維持好氣色。」。

「奶白肌女神」陳紫函美到粉絲「謝絕合照」。（LiTV、壹定娛樂提供）

邁入40歲，陳紫函期許演藝事業再創新高點。（LiTV、壹定娛樂提供）

陳紫函與老公戴向宇是令人艷羨的神仙眷侶，兩人結婚八週年之際，她邀請老公拍攝「互換婚紗嫁衣」影片，戴向宇片中化身「嬌羞新嫁娘」逗樂一票粉絲，兩人還和「鄧超與孫儷」齊名，陳紫函跟戴向宇也是模範夫妻代表之一，陳紫函覺得成功之道在於彼此互信、互助下，也要給對方適度空間，在重要節日上保有儀式感，維持小倆口的甜蜜也相當重要。

陳紫函戲約源源不絕。（LiTV、壹定娛樂提供）

聊到戴向宇，陳紫函說：「向宇是個生活能力比較笨拙的人，有時還有些邋遢，形容他生活很簡單，不如說是無趣更貼切，他就是工作、打遊戲跟看書，幾乎沒什麼社交，很多時候我都要主動推他一把，因此生活上，我算是比較操心的一方。」她與戴向宇因為《只因單身在一起》一劇牽起紅線，「當時經紀人只說公司剛簽一位師弟，他剛從新加坡回來拍戲，希望我好好照顧一下，沒想到相處後就慢慢走進了，而後續大家看到的《珍珠耳環》這部劇，就是我們的關係已處於穩定階段的作品。」

陳紫函戲約源源不絕。（LiTV、壹定娛樂提供）

陳紫函急公好義，親力親為幫助弱勢行之有年。（LiTV、壹定娛樂提供）

樂於幫助弱勢的好人品與紮實演技，讓陳紫函不光在幕前深得觀眾喜愛，螢幕下她也人緣極佳，最被津津樂道的，莫過於她去聽了「哥哥」蘇有朋的演唱會，一起與高圓圓、陳秀麗齊聚開了場「倚天同學會」，陳紫函說：「這真是難得的重聚，在演唱會一個月前，有朋便來詢問我能不能來，我說『那是必須的』，所以早早調整了工作檔期，在演唱會前一天坐晚班飛機從廣州飛到北京。記得在唱經典影視歌曲時，螢幕投影出我們二十二年前在一起的片段，那也曾經是我們的青春，聽到台上有朋在唱，我身邊坐秀麗，身後是圓圓，讓我不禁感動哭了。慶功宴上，圓圓本來還有其他事，也是臨時更改行程決定跟我們一起等有朋，可惜當天賈靜雯沒能到，所以我才P了她在合照上，有朋也說：『有機會遇到合適的劇本或節目，希望能把大家再齊聚一起，我就笑說：『要不…蘇導你導個戲，讓大家集體都來客串一下！』，聽完大家都覺得提議很好，期待這天到來！」。

陳紫函在主演的《暖陽之下》飾演女強人頌英，她說：「年輕時，工作人員會叫我『懶函』，那時我最想要的狀態，就是可以拍到自己想演的作品和角色，觀眾能認識我，但我卻不希望自己太紅，這樣我才能享受排隊看電影、吃大排檔這般普通人的樂趣，但我現在成熟了，感覺自己更著重事業，雖然關於家庭、父母的身體我需要更花費心思，但我還是希望能在此時，接演到沒嘗試過的角色與作品，因此這也是我近兩年為什麼保持相對高產的原因，當然老公的支持，也讓我很放心衝刺事業，無論家庭與事業，人在不同階段會有不同想法，只要做出當下自己不會後悔的決定就好，我覺得追求事業，女孩不需要去放棄婚姻或戀愛，因為擁有這些，會讓你的人生更完整。」。

被各大劇組肯定演技，讓陳紫函一直以來戲劇作品從未間斷，近期她受邀加入尚未播出，討論度便超高的古裝輕喜劇《書卷一夢》，與劉宇寧、李一桐與祝緒丹合作，陳紫函說：「這是一個新穎的題材，我很榮幸受邀演出，更期待播出後受到大家喜愛。」此外，陳紫函透露，下半年預計會有其他新作，包括由敖瑞鵬與金珈主演的《鎮魂街之熱血再燃》，以及由周翊然、張予曦主演的《斗羅大陸2》等皆會陸續推出。

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