小陳美鳳遭養父性侵9年 告知母親遭冷回：妳勾引他

「妞妞」許寀菁。（酷思玩娛樂提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前女團Super7的隊長「妞妞」許寀菁，外型亮麗有著「小陳美鳳」的稱號，近日她在節目驚爆悲慘身世，抖出曾遭養父性侵，媽媽得知卻冷回：「一定是妳勾引他」，讓她傷透了心。

妞妞近日在節目《單身行不行》聊到這段過往，激動到聲淚俱下，提到媽媽離婚之後，碰到的交往對象都讓她噩夢連連，經歷許多傷痛。

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妞妞透露，在她就讀高一時，養父喝醉跑到她的房間，逼她發生性關係。

養父之後更向妞妞洗腦：「我會好好疼妳，妳不要跟媽媽講，妳看我們現在家庭很快樂。」試圖威脅她不準聲張。

沒想到，當妞妞鼓起勇氣告知母親養父的惡行，媽媽卻表示：「一定就是妳勾引他，他怎麼可能把妳怎樣」，讓她相當難過，透露遭養父性侵的時間長達9年，等到25歲離家，才真正結束這場噩夢。

妞妞挺過這段悲慘過往勇闖演藝圈，女團出身的她，近年轉戰主持界，她上週出席記者會，力挺青梅竹馬蘇柏臻發片，預告下半年也會推出新單曲。

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