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娛樂 亞洲

《花少6》嘉賓名單官宣！吳謹言爆遭「資源咖」擠出局 內幕曝光了

吳謹言、王星越爆紅。（翻攝自微博）

〔記者張釔泠／綜合報導〕吳謹言搭配「鮮肉男神」王星越的《墨雨雲間》口碑大爆，讓她重返《延禧攻略》的巔峰與熱度，各大實境節目都向她招手，沒料到近日卻傳出她遭到「資源咖」取代，與真人秀《花兒與少年》第6季擦肩而過。

吳謹言、王星越爆紅。（翻攝自微博）

《花兒與少年》去年播出第五季，集合秦海璐、秦嵐、辛芷蕾、迪麗熱巴、趙昭儀、王安宇與胡先煦探索沙烏地阿拉伯、克羅埃西亞等地，讓7位嘉賓人氣狂飆，因此第六季的名單也成為外界關注的焦點，當時便傳出吳謹言受邀，不少粉絲激動。

結果近日《花少6》嘉賓名單官宣，卻沒有她的名字，令外界錯愕，且這次參與的藝人包括陳好、宋茜、劉燁、金晨、周雨彤、鄧恩熙、侯明昊、田加瑞、榮梓杉，足足比上次多了兩人，網友看出端倪，直接點出不少嘉賓人選背後都有資源力捧。

吳謹言、王星越再拍攝短劇。（翻攝自微博）

此外，也有傳是吳謹言的經紀人于正要她專注拍戲，不要分心參加綜藝節目，她的戲約一直沒斷過，除了與劉學義合演的《春花厭》即將上檔，也即將進組拍攝新戲。

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