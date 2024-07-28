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娛樂 電視

桌球天才高承睿「師承莊智淵」奪奧運首勝！師徒4年前合體《木曜》畫面曝

莊智淵（左）與高承睿（右）師徒4年前曾合體木曜《一日系列》。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2024巴黎奧運賽事如火如荼開打，台灣桌球小將高承睿今日（台灣時間28日）在巴黎奧運桌球男單64強，打敗世界排名191的伊朗選手阿拉米恩，挺進男單32強，展現初生之犢不畏虎的氣勢，其中師傅「桌球教父」莊智淵坐鎮場邊宛如活佛，成了定心丸般的存在。而師徒倆其實在4年前就曾合體木曜《一日系列》，不少粉絲賽後被圈粉，紛紛搶朝聖當年影片。

高承睿當年抱著國手夢，如今成真。（翻攝自YouTube）

莊智淵今年首度缺席男單賽事，由首次迎戰奧運殿堂的19歲天才桌球手高承睿搶下第一勝，而高承睿正是莊智淵的得意門生，在木曜2020年播出的第129集《一日莊智淵》中，高承睿親自示範了「多球訓練」，在莊智淵指導下展現流暢球技；而面對三分鐘不停止訓練的高強度練習，驚人表現讓邰智源驚呼：「我先從拜他為師開始。」

高承睿（右）曾奪U15男單金牌，今年首闖奧運。（翻攝自YouTube）

節目中也介紹，高承睿2019年在台北青少年公開賽拿到U15男單冠軍，有望成為國手代表。他也提到自己是受姊姊興趣影響，從幼稚園開始練習桌球。當年模樣稍顯稚嫩的高承睿如今一躍成為國手，師承莊智淵成為萬眾矚目的體壇新星，之後奧運賽事表現也備受關注。

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