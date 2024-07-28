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娛樂 日韓

韓元祖花美男不爽就賞巴掌 遭指「大頭症」李志勳無奈道歉

女星朴瑟琪（中）從娛樂記者轉戰演藝圈。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星朴瑟琪從娛樂記者轉戰演藝圈，昨（27）她在網路節目《A級張英蘭》透露自己的經紀人在電影片場被某男演員搧耳光，雖然節目刻意消音處理，但是網友紛紛猜測這名男星究竟是誰？網友懷疑2005年與朴瑟琪合作過電影《夢精記2》的歌手兼演員李志勳就是那個大頭症的男明星，網友甚至跑道李志勳社群帳號問他：「為什麼要打人」李志勳趕緊截圖澄清自己並非該男星。

抒情王子李志勳被懷疑就是有大頭症且愛亂打人巴掌的主角。（翻攝自IG）

朴瑟琪在節目中回憶職涯中最不爽的事情，就提到拍某部電影時，同時主持職播電台節目，事前已經告知所有演員會晚點到，當朴瑟琪抵達片場時，恰好碰上休息時間，大家都在吃東西，朴瑟琪將自己的餐點讓給經紀人吃，沒想到「某男星竟然打了我們家經紀人歐巴耳光」朴瑟琪還說，該男星還說：呀！你這個狗傢伙，現在你演員沒吃，為什麼是你吃？讓朴瑟琪覺得該名男演員根本是藉機拐彎抹角罵她。

李志勳（右）與老婆aya結婚近3年，本月迎接愛女到來。（翻攝自IG）

45歲的李志勳事元祖花美男，同時擁有「抒情王子」封號，演歌雙棲的他近年鮮少接電視劇和電影，主要以音樂劇為主要活動。他和小15歲的妻子結婚近3年，經歷流產等痛苦夫妻倆改以「試管嬰兒」方式終於在本月17日迎來愛女。

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李志勳遭網友點名後，發出限時動態並把網友的質問也貼出來，李志勳回覆「因為這種事情被提及名字，就是我的不足。如果過去有人因為我而受到傷害，我真心誠意道歉，對不起。」他接著強調，「希望不要再對瑟琪說什麼，也不要再報導，希望就此落幕。大家的推測落空了」，否認自己是動手的男星。

李志勳雖否認自己是動手打人的男主角，但也道歉。（翻攝自IG）

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