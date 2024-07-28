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娛樂 亞洲

《寧安如夢》王星越目睹母喪太衝擊 「三度合作白鹿」愛而不得狠奪妻

王星越（右起）在《寧安如夢》是第三次和白鹿合作，兩人培養出好默契。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王星越因演出于正劇作《墨雨雲間》爆紅，他主演的另一部夯劇《寧安如夢》明（29）日起在中天娛樂台開播。他飾演剛正不阿的男二「張遮」，深愛著白鹿所飾演的女主角「姜雪寧」，更是女主角心目中的白月光。而王星越這回劇中再次「愛上人妻」，讓他被稱為「奪妻專業戶」，一路作品更是老王進化史。

王星越（右）在《寧安如夢》目睹母喪畫面。（中天娛樂台提供）

王星越在《寧安如夢》不僅愛而不得，家境貧寒的他好不容易當上朝廷官員，卻為了國家大義假裝是逆賊，因此讓不明真相的母親悲痛欲絕而逝世，是集所有悲劇於一身的角色，他表示張遮本身性格很壓抑，「在情感上他會習慣性的壓抑自己；而我生活中是個比較外向的人，大部分時候我都會是那個主動破冰的人。」

身高184公分的王星越有著健美身材，他也透露自己心目中完美身材的代表是彭于晏；年僅22歲的他，即使對戲的演員年長許多，依舊看不出彼此的年齡差距，也讓他被稱為「小孩哥」，對於長得老成的說法，讓他有年齡焦慮，不過他還是調整心態寧可當作是一種誇獎。而私下的他愛撒嬌，被稱為「撒嬌男人最好命」，他也坦然承認：「可能私下放鬆的時候會比較喜歡和身邊的人撒嬌」。

王星越在多部劇中都飾演愛上人妻的角色，被封為「奪妻專業戶」。（中天娛樂台提供）

王星越三度合作白鹿，培養出相當好的默契跟革命情感，就連白鹿的生日直播，他都會上線收看並狂刷禮物，讓網友調侃王星越是白鹿的「婚前財產」。他也感謝白露：「我們是很好的朋友，她會在拍戲過程中給我很多建議，生活中也會給我很多幫助，之前有段時間我很在乎外界的評價，看到不好的內容就會消沉很久，白鹿知道後就會很有耐心的開導我，幫我從負面的情緒裡走出來」日後如果白鹿邀請他第四次合作，他絕對會義不容辭的答應。

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