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娛樂 亞洲

劉德華硬起來面對黑粉攻擊 「讓他們怕一輩子」超霸氣

劉德華正在進行巡迴演唱會。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕天王劉德華向來以寵粉出名，而「華仔天地」的成員們也很給偶像面子，在任何場合都是最棒的啦啦隊。近日劉德華到北京展開巡迴演唱會的時候，罕見地由劉德華提起「黑粉」問題，面對惡意攻擊，劉德華非但沒有生氣，還代為緩頰：「（黑粉）真的覺得我好才罵我」，展現出天王風範。

劉德華霸氣對黑粉喊話。（翻攝自微博）

劉德華盤腿坐在舞台上與粉絲談心，提到：「其實有時候，喜歡我的人，碰到有些人說我不好，你們會生氣是吧。」左右兩側歌迷紛紛喊是，此時劉德華露出笑容，請粉絲不要生氣，還解釋：「他們因為真的覺得我好才罵我，他們怕，怕我繼續紅下去，我們就讓他們怕一輩子，我就要紅下去，你管我」霸氣宣言不但引起全場笑聲，同時也展現天王氣度。

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劉德華的高EQ讓許多人對他豎起大拇指，表示「太霸氣了，就是應該要這樣」、「這個偶像我已經粉了一輩子了」、「喜歡你是我做過最正確的一件事」。

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